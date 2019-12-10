Apple, iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemesini çıkardı!

Tayvanlı teknoloji üreticisi MediaTek, amiral modeller için ürettiği son teknoloji ürünü Dimensity 1000 5G yonga setini kısa süre önce tanıtmıştı. Şirket şimdi ise bütçe dostu işlemcisi MediaTek 5G ile Samsung’un giriş ve orta sınıf telefonlarında yer alacak gibi gözüküyor.

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MediaTek, geçtiğimiz günlerde amiral modeller için tasarladığı yüksek performanslı Dimensity 1000 5G işlemcisini tanıtmış ve bu model şirketin ilk 5G işlemcisi olmuştu. Bütçe dostu telefonlar için bir işlemci tasarlayan şirket, MediaTek 5G ile Samsung‘un giriş ve orta sınıf segmentini oluşturan telefonlarında kendine yer bulacak. Ekonomik koşulların etken olduğu bu konuyu ele alan Samsung ve Tayvanlı şirket aralarında bir ortaklık kurarak çözüm alma hedefindeler. Bu işlemcinin gelecekteki Oppo, Vivo, Xiaomi ve hatta Huawei telefonlarında da görülmesi muhtemel.

MediaTek 5G işlemci hangi Samsung modellerinde yer alacak?

Görünüşe göre bu modellerin giriş seviyesi Galaxy M ve orta seviye Galaxy A serileri olduğunu söylemek mümkün. Son zamanların en büyük gelişmesi olarak nitelendirilen 5G teknolojisini her seviyede telefonda sunmayı amaçlayan Samsung, bütçe dostu bu işlemci ile piyasadaki sağlam yerini korumayı amaçlıyor. Tabii ki Samsung‘un akıllı telefon pazarındaki payı düşünülürse, bu işten MediaTek‘in de büyük bir pay elde etmesi pek muhtemel gözüküyor.

Şu an için netlik kazanılmış bir durum yok. Fakat her iki şirket de pazarlığa devam ediyorlar. Tüm bu gelişmeler düşünüldüğünde, 2020 yılı telefon üretici ve kullanıcı kitleleri için 5G yılı olacak gibi gözüküyor diyebiliriz.