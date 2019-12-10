Akıllı Telefonlar
Apple, iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemesini çıkardı!
Apple, güncellemelerine devam ediyor. Amerikalı şirket, birtakım hata düzeltmeleri ve yeni özellikler içeren iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemelerini yayınladı.
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Yeni güncelleme, hata düzeltmeleri ve bazı yenilikleri beraberinde getiriyor. Haftalarca süren geliştirici betalarından sonra gelen bu güncelleme, WWDC 2019 konferansında tanıtılan ve uzun süredir beklenen ‘Ekran Süresi’ özelliğinin geliştirmelerini içeriyor.
iOS 13.3 ve iPadOS 13.3 güncellemeleri çeşitli iyileştirmeler, sorun gidermeler ve Ekran Süresi için ek ebeveyn denetimlerini beraberinde getiriyor.
Apple güncellemesi neler sunuyor
- Yeni ebeveyn denetimleri çocukların kimleri telefon ve FaceTime ile arayabileceği veya kimlere mesaj gönderebileceği ile ilgili daha fazla iletişim sınırı sağlar
- Çocuklar için kişiler listesi, ebeveynlerin çocuklarının aygıtında görünen kişileri yönetmesini sağlar
- İlgili yazılara veya aynı yayındaki daha fazla yazıya giden bağlantılarla okumayı sürdürün
- Fotoğraflar’da video kısaltırken yeni bir video yaratma
- Safari’de NFC, USB, ve Lightning FIDO2-uyumlu güvenlik anahtarları için destek ekler
- Mail’de yeni iletilerin indirilmemesine neden olan sorunları giderir
- Gmail hesaplarında ileti silmeye engel olan bir sorunu ele alır
- Exchange hesaplarında iletilerde hatalı karakterlerin görünmesine ve gönderilen iletilerin çoğaltılmasına neden olabilen sorunları çözer
- Boşluk tuşuna uzun süre basıldıktan sonra imleçin hareket etmesini engelleyebilen bir sorunu çözer
- Mesajlar ile gönderilen ekran resimlerinin bulanık görünmesine neden olan bir sorunu giderir
- Ekran resimlerinde kırpmanın veya İşaretleme kullanımının Fotoğraflar’a kaydedilmemesi sorununu çözer
- Sesli Notlar kayıtlarının diğer ses uygulamalarıyla paylaşılmaması sorununu giderir
- Telefon uygulamasındaki cevapsız çağrı uyarısının ekrandan silinmemesine sebep olabilen bir sorunu ele alır
- Hücresel Veri ayarlarını hatalı bir şekilde kapalı olarak gösteren bir sorunu giderir
- Akıllı Tersine Çevir etkinken Koyu Mod’un kapatılmasını engelleyen bir sorunu giderir
- Bazı kablosuz şarj aletlerinin olması gerekenden daha yavaş şarj etmesine sebep olan bir sorunu ele alır
Apple, bu sayede iOS 13’ü çok daha istikrarlı bir hâle getirmek istiyor. iOS 13.3 güncellemesini indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi sırasını takip edebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung giriş ve orta sınıf telefonlarına yeni işlemci: MediaTek 5G
Tayvanlı teknoloji üreticisi MediaTek, amiral modeller için ürettiği son teknoloji ürünü Dimensity 1000 5G yonga setini kısa süre önce tanıtmıştı. Şirket şimdi ise bütçe dostu işlemcisi MediaTek 5G ile Samsung’un giriş ve orta sınıf telefonlarında yer alacak gibi gözüküyor.
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MediaTek 5G işlemci hangi Samsung modellerinde yer alacak?
Görünüşe göre bu modellerin giriş seviyesi Galaxy M ve orta seviye Galaxy A serileri olduğunu söylemek mümkün. Son zamanların en büyük gelişmesi olarak nitelendirilen 5G teknolojisini her seviyede telefonda sunmayı amaçlayan Samsung, bütçe dostu bu işlemci ile piyasadaki sağlam yerini korumayı amaçlıyor. Tabii ki Samsung‘un akıllı telefon pazarındaki payı düşünülürse, bu işten MediaTek‘in de büyük bir pay elde etmesi pek muhtemel gözüküyor.
Şu an için netlik kazanılmış bir durum yok. Fakat her iki şirket de pazarlığa devam ediyorlar. Tüm bu gelişmeler düşünüldüğünde, 2020 yılı telefon üretici ve kullanıcı kitleleri için 5G yılı olacak gibi gözüküyor diyebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno3 Pro 5G özellikleri detaylarıyla açıklandı
Oppo Reno3 Pro 5G, 2020 yılı sona ermeden kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Çinli teknoloji üreticisi Oppo, telefona ait tüm teknik detayları açıkladı. Bakalım model ne gibi özellikler ile karşımıza çıkıyor?
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Şirket bu ay içerisinde Reno3 Pro 5G modelini satışa sunacağını açıkladı. Model, PCRM00 ve PCRT00 adında iki adet sürümle piyasaya sürülecek. Her iki sürümün de aynı özellikleri paylaştığını belirtelim.
Oppo Reno3 Pro 5G ne gibi özellikler sunuyor?
Ekran tasarımından başlarsak, telefon 6.5′ büyüklüğünde FHD bir AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. Ekranın sol üst köşesinde ise delik formda bir ön kameraya yer verilmiş. Fiziksel bir parmak izi okuyucusu bulunmayan modelde, parmak izi sensörü ekran üzerinde konumlandırılmış.
Performans tarafında ise telefon gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 765G işlemci setinden alıyor. Telefonun kutusundan 8 GB RAM/128 GB depolama sürümü ve Android 10 işletim sistemi ile çıkması bekleniyor.
Dörtlü kamera sistemi
Oppo‘nun modeli arkada 4 ayrı kamera sistemi ile desteklediğini görüyoruz. Telefonda 48MP bir ana kamera, 5x optik zoom yapabilen 13 MP telefoto ve 8 MP ultra geniş açı lens ile birlikte 2 MP’lik derinlik sensörü ünitesi bulunuyor. Ön tarafta ise ekran üzerinde delik formda 32 MP selfie kamerasına yer verilmiş.
Oppo Reno3 Pro 5G, beyaz, mavi, kırmızı ve siyah renklerinde satışa sunulacak ve modelde 3.935 mAh değerinde bir batarya olacak. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişi ise yer almıyor. Bu ay içerisinde resmi tanıtımının yapılarak satışa sunulması beklenen telefona ait bir de video yayınlandı. Aşağıdan izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 2, Avrupa’da iki yeni versiyonla satışa sunuldu
Asus ROG Phone 2, şu anda tartışmasız piyasadaki en iyi akıllı telefonlarından birisi. Telefon, 120Hz ekran yenileme hızı, Snapdragon 855 Plus yonga seti ve UFS 3.0 depolama gibi en yeni ve en mükemmel bileşenleri bir araya getirmeyi başarıyor. Şimdiye dek cihaz, Avrupa genelinde sadece 12 GB RAM/512 GB depolama versiyonlarıyla satışa sunulmuştu. Ancak Asus aldığı karar ile telefona iki yeni versiyon daha ekleyerek Avrupa’da satışa çıkardı.
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Asus bu versiyonları STRIX ve Ultimate Edition olarak adlandırdı. Buradaki temel ana farktan bahsedersek; STRIX Edition 8 GB RAM/128 GB depolama seçenekleri sunarken, Ultimate Edition ise 12 GB RAM/1 TB depolama ile karşımıza çıkıyor.
Ayrıca Ultimate Edition, 802.11ad/60 GHZ Wi-fi ve 4G LTE (Cat 20) desteği ile gelirken, STRIX Edition ise 802.11ac Wi-fi ve 4G LTE (Cat 16) desteği almış durumda. Standart modellerde telefonun arka yüzeyinde parlak bir kaplama bulunuyordu. Fakat Ultimate Edition ile kullanıcılar artık arka yüzeyde şık ve mat yeni bir kaplama ile karşılaşacaklar.
Telefonda 6000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Ayrıca 30W (Quick Charge 4.0) hızlı şarj desteğinin olduğunu da söyleyelim. Tüm üst sınıf özellikler böyle devasa bir batarya ile birleşince, modelin oyunseverler tarafından neden bir numaraya yerleştirildiğini anlamak pek de zor değil.
Bahse konu her iki versiyon da Asus’un kendi resmi mağazası aracılığı ile satışa sunuldu. Buna göre STRIX Edition 700 Euro, Ultimate Edition ise 1000 Euro ile raflarda yerini aldı. Asus ROG Phone 2, ülkemizde maalesef resmi olarak satışta bulunmuyor. Kullanıcıların yurt dışından satın aldıkları telefonu ülkemizde kullanabilmeleri için pasaportlarına kayıt ettirip, cep telefonu harcını ödemesi ve IMEI numarası kaydını yaptırması gerekiyor. Bu kayıt işlemi ülkemizde 2019 yılı için 1500 TL olarak belirlenmişti. Bu ücretin 2020 yılında yüzde 23’lük bir zam alarak 1838 TL olması bekleniyor.