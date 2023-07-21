Android’in resmi uygulama mağazası olarak kabul edilen Google Play Store, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, uygulamaları birden fazla cihaza indirmek isteyen kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlıyor. Artık hangi cihazda hangi uygulamanın nasıl görüneceğini anlamak için o uygulamayı indirmenize gerek kalmayacak!

Google Play Store Uygulamaların Önizlemesini Gösterecek!

Test aşamasında olan bu özellikle beraber, Play Store’daki bir uygulamanın ayrıntılar sayfasında, farklı cihazları temsil eden çipler görünüyor. Bu çiplere dokunulduğunda, uygulamanın o cihazda nasıl görüneceği ve davranacağı hakkında önizlemeler sunuluyor.

Örneğin, tablet ya da Chromebook gibi farklı cihaz çiplerine dokunulduğunda, uygulamanın bu cihazlarda nasıl çalışacağı hakkında bilgiler ve ekran görüntüleri görüntülenecek. Ayrıca, kullanıcıların seçtikleri cihaza bağlı olarak uygulamanın indirme sayısı, derecelendirmesi ve boyutu gibi bilgiler de değişecek.

Bu yeni özellik, kullanıcılara daha iyi kararlar vermelerine yardımcı olmayı ve indirecekleri uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlamayı amaçlıyor. Eğer testler başarılı olursa, artık uygulamaları indirmeden önce cihazınızla bu uygulamanın uyumlu olup olmadığını öğrenebilecek ve cihazınızda bu uygulamaların nasıl görüneceğine dair ipuçları edinebileceksiniz.

Google, bu özelliği test ederken Play Store’un görünümünü yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mağaza genelinde artık mavi renkler kullanılmaya başlanmış durumda. Google cephesi App Store ile rekabet edebilmek için her yolu deniyor. Doğrusu, Google cephesi birçok konuda App Store’dan daha iyi olsa da, halen ana sayfa tasarımı App Store’da biraz daha hoş görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Play Store’un bu testleri başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!