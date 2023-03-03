Birçoğumuz kötü kodlanmış ve kullanıcıya kötü bir deneyim yaşatacak uygulamaları kullanmışızdır. Kullanıcıyı çileden çıkaracak kadar kötü çalışan uygulamalar konusunda Google geçtiğimiz yıl bu uygulamaları kullanıcıya bildiren bir sistem duyurmuştu. Google Play Store’da sunulan sistem sonunda genişliyor ve artık kullanıcılar kötü çalışan uygulamaları çok daha rahat bir şekilde teşhis edebiliyor!

Google Play Uygulama Seçimlerinize Yardımcı Olacak!

Google’ın geçtiğimiz yıl duyurduğu sistem, kullanıcıların uygulama çöktüğünde veya anlık takılmalar yaşadığında Google’a konu hakkında geribildirim göndermesine ve firmanın bu geribildirimleri toplayarak uygulamayı “Düşük Performanslı” olarak etiketlemesine yarıyordu.

Google Play Store’da uygulamayı yüklemeden önce bu performans kriterini gören kullanıcılar, uygulamayı yüklemekten vazgeçiyor ve daha sorunsuz çalıştığı kanıtlanan uygulamalara yöneliyordu.

Bu sistem, ayrıca bazı spesifik cihazlardan da veri toplayabiliyor. Zira bazı uygulamalar, spesifik donanımlarla uyumsuz çalışabiliyor ve başka donanımlarda sorunsuz çalışan uygulama bu donanımlarda sorunlara neden olabiliyor.

Firma bunu da düşünmüş ve Google Play Store’da sizinle aynı cihazı kullanan kullanıcıların uygulama performansı hakkındaki yorumlarını görebiliyorsunuz. Bu sayede uygulamanın cihazınızla tamamen uyumlu olup olmadığını kontrol edebiliyorsunuz.

Google, yakında uygulamanın cihazınızda çalışmayabileceğini söyleyerek, sizi büyük bir zahmetten kurtarmış oluyor. Zira hem bu uygulamaya bilgilerinizi vermemiş oluyorsunuz, hem de uygulamaya alıştıktan sonra bir anda çalışmaması gibi tatsız bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz.

Bunun Google Play Store’daki uygulamaların kalitesini artırmaya yönelik bir çalışma olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, kötü yoruma sahip uygulamaların indirme sayıları azalıyor ve daha iyi, daha kaliteli uygulamaların indirme sayıları artıyor. Bu sayede geliştiriciler Google Play’e bir uygulama yayınlamadan önce çok daha detaylı testler yapıyor ve marketteki uygulamaların kalitesi topyekün artırılmış oluyor.

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Bizler de Google’ın bu uygulamasını çok yararlı bulduk. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple de App Store’da benzer bir sisteme yer vermeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!