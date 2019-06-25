Google Play Store’da 2000’den fazla tehlikeli uygulama bulundu

Sydney Üniversitesi ve CSIRO‘nun Data61 raporunda, iki yıl süren bir çalışma ile Google Play Store‘daki 2.040 uygulamanın zararlı olduğu tespit edildi. Bu uygulamaların bazıları şüpheli miktarda izin gerektirirken, diğerleri doğrudan zararlı yazılımlara ile çalışıyor.

Araştırma, Google Play’de yaklaşık 1 milyon uygulamayı içeriyordu ve kötü amaçlı yazılım içermeyen ancak iş yapmadıkları verilere erişmek için hala izin gerektiren çok sayıda sahte uygulama bulundu.

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Araştırmacılar, 1 milyon uygulamanın hepsini işlemek için nöral ağlarını ve makine öğrenmesini kullandılar. Algoritma, uygulama mağazasındaki en popüler 10.000 uygulamaya benzer metin açıklaması ve görsel olarak benzer simgeler arayacak şekilde ayarlandı. Algoritma 49.608 potansiyel tehdit getirdi.

VirusTotal kullanarak, uygulamaların yaklaşık 7,246‘sı kötü amaçlı olarak işaretlendi ve 2,040’ı sahte ve yüksek riskli uygulamalardı. Ayrıca, 1.565’i en az beş hassas izin istemekte ve kütüphanesini yerleştirmektedir.

İncelenen uygulamalar çoktan kaldırıldı ve Google Play ekibi, reddedilen başvuruların sayısının geçen yılı göre % 55 arttığını ve uygulama askıya alınma oranının % 66‘ya yükseldiğini bildirdi.