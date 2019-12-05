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Google Play 2019’un en iyileri belli oldu!
Google Play, 2019 yılına ait en iyi oyun, uygulama, film ve kitaplarını açıkladı. Peki en iyiler listesinde neler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım.
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2019 yılı bizi birbirinden yeni uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplarla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın yılın en iyi iOS uygulamalarını ve oyunlarını açıklamasından sonra, benzer bir paylaşım da Google‘dan geldi. En iyilerin buluştuğu listede, Google Play kullanıcılarının oyları ile belirlenen bir dörtlü kategoriye de yer verildi.
Kullanıcıların oylarıyla belirlenen en iyiler listesi
En iyi uygulama: Video Editor – Glitch Video Effects
Kullanıcıların oyları ile yılın en iyi uygulaması olmayı başaran Video Editor – Glitch Video Effect uygulaması, çarpıcı video efektleri ile çalışmalarınıza kendi deyimleriyle sanatsal dokunuşlar yapabilmenizi sağlamayı vadediyor. TikTok, youtube ve instagram gibi paylaşım ve eğlence uygulamalarının fazlaca rağbet gördüğü bu günlerde, etkileyici video efektleri ile bu uygulamanın listede neden yer aldığını tahmin etmek pek de zor değil.
En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
2000’li yıllardan itibaren tüm oyunseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış Call of Duty serisi, 2019 yılı içerisinde mobil versiyonuyla tanıtılmıştı. Kullanıcılardan fazlaca rağbet gören oyun, 2019 yılı en iyi oyun listesinde zirvede olmayı başardı.
En iyi film: Marvel Studios’ Avengers: Endgame
Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, 2,798 milyar dolar ile dünya çapında en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı. Film, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyisi olmaya da hak kazandı.
En iyi e-kitap: Scary Stories to Tell in the Dark
Alvin Schwartz imzalı korku hikayelerini barındıran kitap, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyi e-kitabı olmayı başardı. Ayrıca kitaptan uyarlama bir filminin de yapıldığını söylemeden geçmeyelim.
Türkiye’de en iyi ikili
Ülkemizde yapılan oylamalar sonucu yılın en iyi uygulaması Oyna Kazan olurken, yılın en iyi oyun ödülünü ise Call of Duty: Mobile yine kimseye kaptırmadı.
Kullanıcıların oyları ile belirlenen en iyi dörtlü kategoriden sonra, gelin hep birlikte on kategorideki diğer en iyiler listesine hızlıca bir bakalım.
Google Play 2019 en iyiler listesi
- En iyi uygulama: Ablo
- En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
- En rekabetçi oyunlar: Brawl Stars, Rumble Stars, Tacticool, Tennis Clash: 3D Sports
- En iyi bağımsız oyunlar: Ailment, Chuchel, G30 – A Memory Maze, Stardew Valley, Tiny Room Stories: Town Mystery
- En eğlenceli oyunlar: Angry Birds Dream Blast, Fishing Life, Golf Peaks, Mario Kart Tour, Vineyard Valley
- En yenilikçi oyunlar: Archero, Assassin’s Creed Rebellion, Auto Chess, The Elder Scrolls: Blades, Minit
- En iyi günlük yardımcılar: ActionDash, Boosted – Productivity & Time Tracker, Google Fotoğraflar’dan Gallery Go, Mubert, Post-it
- En iyi kişisel gelişim uygulamaları: SleepTown, Smarter, Drops’tan Scripts, Plank Egzersizi
- En iyi gizli cevherler: Big Bang AR, Concepts – Sketch, Design, Illustrate, MashApp – Video Punchlines, Morphin, Ruff
- En eğlenceli uygulamalar: Enlight Pixaloop, Pottery.ly 3D
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Trendyol, Sürat Kargo’yu satın alabilir!
Popüler e-ticaret platformlarından Trendyol, Sürat Kargo‘yu satın alacağı iddia edildi. Şirket, bir süredir TMSF‘ye ait olan Sürat Kargo’yu satın almayı planlıyor.
Şirketin ‘Efsane Cuma’ indirimlerinde sipariş verilen kargoların alıcılara geç ulaştırılması, bardağı taşıran son damla oldu. Ortaya atılan yeni iddialara göre e-ticaret şirketi Trendyol, Sürat Kargo’yu bünyesine dahil etmek için görüşmeler yapıyor.
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İnternet alışveriş sektörünün büyümesiyle birlikte her gün milyonlarca ürün e-ticaret siteleri üzerinden satın alınıyor. Söz konusu ürünler kargo şirketleri aracılığıyla alıcılarına ulaştırılıyor. Ancak indirim ve kampanya gibi dönemlerde kargo şirketlerinde yaşanan aksaklıklar, satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri zedeleyebiliyor.
Son olarak ‘Efsane Cuma’ kampanyasında meydana gelen problemler Trendyol ve müşterilerini birbirine düşürdü. Tüketicilerin büyük paralar harcamasının yanı sıra kargo şirketlerinde olağanüstü bir yoğunluğa neden oldu. Bu yoğunluk o denli büyüktü ki pek çok vatandaş, siparişlerine hala ulaşabilmiş durumda değiller. Öte yandan birçok kargo firması bu kampanya döneminde Trendyol’u sınırlayarak belirli sayıda kargo adedi kabul etmişti. Şu an için ortaya çıkan haberin tüm detayların iddiadan ibaret olduğunu ve her iki taraftan da bu konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.
E-ticaret sektörünün gelişmesiyle birlikte şirket de satışını artırdı. Milyonlarca sipariş alan Trendyol, bir dönemdir kendi araçlarıyla da kargo dağıtımı yapıyor. Edinilen bilgilere göre Trendyol’un, dağıtımını üstlenen çalışanlara kargo başı 3 lira ödediği iddia edildi. Diğer taraftan siparişlere yetişemeyen dev şirketin Türkiye genelinde 1000’e yakın şubesi bulunan Sürat Kargo‘yu satın alacağı konuşuluyor. Böylelikle problem yaşadığı kargo şirketleriyle çalışmayı bırakacak.
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Dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerası Çin’de!
Güvenlik kamerası, hayatımızda önemli bir yere sahip ve önemi giderek artıyor. İngiliz teknoloji şirketi Comparitech‘in analizine göre, dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerası, Çin’in güneybatısındaki yaklaşık 15 milyon nüfuslu Çongçing şehri olduğu belirlendi. Çongçing’de yaklaşık 2 milyon 580 bin güvenlik kamerası bulunuyor.
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Listede ilk 10 ağırlıklı olarak Çin kentlerinden oluşuyor
- Çongçing, Çin – 2.579.890 (Nüfus 15 milyon 354 bin. Bin kişiye 168,03 kamera)
- Şenzen, Çin – 1.929.600 kamera (Nüfus 12 milyon128 bin. Bin kişiye 159,09 kamera)
- Şanghay, Çin – 2.985.984 kamera (Nüfus 26 milyon 317 bin. Bin kişiye 113,46 kamera)
- Tiençin, Çin – 1.244.160 kamera (Nüfus 13 milyon 396. Bin kişiye 92,87 kamera)
- Jinan, Çin – 540.463 kamera (Nüfus 7 milyon 321 bin. Bin kişiye 73,82 kamera)
- Londra, İngiltere – 627.707 kamera (Nüfus 9 milyon 176 bin. Bin kişiye 68,40 kamera)
- Wuhan, Çin – 500 bin kamera (Nüfus 8 milyon 266 bin. Bin kişiye 60,49 kamera)
- Guangzhu, Çin – 684 bin kamera (Nüfus 12 milyon 967 bin. Bin kişiye 52,75 kamera)
- Pekin, Çin – 800 bin kamera (Nüfus 20 milyon 035 bin. Bin kişiye 39,93 kamera)
- Atlanta, (ABD) 7.800 kamera (Nüfus 501.178. Bin kişiye 15,56 kamera)
İlk 20’de bulunan kentler arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başkenti Urumçi ile Bağdat, Dubai, Moskova ve Berlin de bulunuyor. Şirketin 120 kenti kapsayan listesine göre, benzer bir nüfusa sahip İstanbul’da 107 bin güvenlik kamerası var. 25’inci sıradaki İstanbul’da her 1000 kişiye 7,15 kameranın düştüğü belirtiliyor.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Çin’deki kameralarda yaygın olarak yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. Kentin güvenlik kamerası sisteminde sokaklardaki insanların yüzü gerçek zamanlı olarak taranıyor ve yüzünden sanal haritası çıkarılıyor.
Bu görüntüler, polisin şüphelilerle ilgili veri tabanıyla karşılaştırılıyor. Yüzde 60 oranından daha yüksek bir eşleme sağlanması durumunda sistem polis birimlerine uyarı gönderiyor. Guardian’a göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı gelecek yıla kadar ülke genelinde 626 milyon kameranın kullanımda olacağını tahmin ediyor.
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Galaxy Buds 2020 özellikleri, detaylanmaya başladı!
Galaxy Buds serisi, dünya çapında en çok tercih edilen kulaklık serilerinin arasında bulunuyor. Samsung önümüzdeki yılda rağbet gören bu modeli devam ettirme kararı aldı.
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Fakat Samsung’un önümüzdeki yıl içerisinde bu model ailesini daha da çeşitlendirmeyi planlıyor. Orta çıkan sızıntılar spor tipi tam kablosuz kulaklığın iki ayrı versiyonun olacağını gösteriyor. Evan Blass’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda cihazın üst versiyonun Galaxy Buds+ olarak isimlendireceğini öne sürdü. Bu cihaz önceki nesile oranla büyük oranda değişiklikler içerecek.
Şu an çıkacak cihazlarla ilgili ortaya çok fazla detay paylaşılmadı. Fakat Galaxy Buds ve Buds+ ile ortak olan özellikler açıklandı. Buna göre iki cihazda da dahili 8GB hafıza kapasitesi bulunacak. Önceki nesilde toplamda 4GB depolama seçeneğinin bulunduğunu biliyoruz.
Kulaklık, tek başına içerisine müzik yüklenerek kullanılabiliyor. Yani spor faaliyetlerinde bulunurken telefonunuza ihtiyaç duymadan, cihaza yüklediğiniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Galaxy Buds+’ın beyaz, gümüş, siyah ve sarı olmak üzere dört renk seçeneğiyle satışa sunulması bekleniyor.
Samsung, muhtemelen plus modelinde aktif gürültü engelleme teknolojisini kullanacaktır. Böylece bulunduğunuz ortama bağlı olarak etraftaki rahatsız edici sesleri engelleyebileceksiniz. Yeni Buds’ın önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen S11 modeliyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.