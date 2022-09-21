Amerikan teknoloji devi Google yeni cep telefonu serisi Pixel 7 ile beraber akıllı saati Pixel Watch cihazını da piyasaya sürecek. Tanıtımdan önce birçok habere konuk olan cihazın özellikleri ve piyasadaki diğer modellerle arasında olacak farkları hala bir merak konusu. Ancak bugün çıkan söylentiler yeni Pixel Watch’ın fiyatlandırma ve renk seçeneklerini biraz olsun aydınlattı. Yeni cihaz bildiğiniz üzere 6 Ekim’de küresel pazarda tanıtılacak ve 4 Kasım tarihinde ön satışa sunulacak.

İçindekiler Yeni Google Pixel Watch Saatinin Fiyatı Renk Seçenekleri

Yeni Google Pixel Watch Saatinin Fiyatı Renk Seçenekleri

Şirket 6 Ekim’de Pixel Watch’un yanı sıra yeni nesil Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarını da tanıtacak. Büyük lansman öncesinde Pixel Watch’un renk seçenekleri ve fiyatlandırma detayları internete sızdı. Son raporlara göre, akıllı saatin başlangıç fiyatı 349.99 ABD doları olacak. Rapor kaynak sorularına cihazın satılacağı perakende mağazaların belgeleriyle cevap veriyor. Bu durum sebebiyle akıllı saatin ABD için satış değerinin 350 dolar olacağını söyleyebiliriz. Raporda ayrıca Pixel Watch için daha önce sızdırılan ve 250 ila 350 euro arası bir fiyat ön gören Avrupa söylentilerini de çürütüyor. Yeni haberler Avrupa pazarındaki fiyatın 300 euro ve üstü bir değer ile başlayacağını belirtiliyor. Küresel pazarda satılacak olan cihazın Avrupa ve diğer coğrafyalardaki değeri belirsizliğini koruyan unsurlardan.

Ayrıca haberler Wi-Fi ve LTE destekli modellerin üç farklı renk seçeneği ile geleceğini söylüyor. Wi-Fi modeli için bu renkler Obsidyen tonlu Siyah, Tebeşir Gümüşü ve Hazel Altını olacak. Rapor LTE özellikli modelin renklerinde gümüşün diğerlerinden farklı bir tonda geleceğini, diğer seçeneklerin aynı olduğunu belirtiyor. Yazılanlara ve fiyatlandırma öngörülerine bakarsak yen gelecek Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch 5 ile Apple Watch Series 8 arasında bir model olacak.

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