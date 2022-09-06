Google, 6 Ekim’de bir canlı yayın sırasında yeni Pixel 7 ve Pixel Watch‘ı tanıtacağını duyurdu. Sunum sırasında Google, cihazların çıkış tarihini, fiyatını ve özelliklerini açıklayacak.

It's all coming together. Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X — Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022

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Duyuru New York’ta yapılacak, Google’ın YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Sunum sırasında Google, Pixel 7, Pixel 7 pro ve Pixel Watch’ı gösterecek. Google ayrıca Nest serisine yeni ürünlerin eklendiğini bildiriyor.

Google’ın Mayıs ayında düzenlediği I/O geliştirici konferansında teknoloji devi, yeni akıllı telefonları ve akıllı saati resmen duyurdu. Cihazların bu sonbaharda piyasaya sürülmesi gerektiği de açıklandı. Akıllı telefonlar Android 13’ü alıyor ve Google’ın ikinci nesil Tensor işlemcisini kullanıyor.

Başka neler biliniyor?

Önceki raporlara göre Pixel 7 serisinin ekran özellikleri, öncekilerle temelde aynı. Pixel 7’nin 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip olduğu söylentileri varken, Pixel 7 Pro’nun ekranı 3120 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Pixel 7 için iki arka kamera ve Pixel 7 Pro için periskop telefoto kamera dahil üçlü arka kameralar var. Her iki akıllı telefon da, Google Kamera uygulamasının en son sürümünün ayrıştırılmasıyla ortaya çıktığı gibi, 4K video kaydı yapabilecek.

Google Pixel Watch, Google’ın ilk akıllı saatidir ve Fitbit’in sağlık ve fitness özelliklerini entegre edecektir. Google, yeni, yeniden tasarlanmış bir WearOS deneyimi sunacağını ve tüm Pixel ve Android telefonların yanı sıra Pixel Buds Pro ve Pixel Buds A Serisi kablosuz kulaklıklarla çalışacak şekilde tasarlandığını söyledi. Pixel Watch ayrıca bir LTE modelinde gelecek.

Daha önceki söylentilere dayanarak, Pixel Watch, bir yardımcı işlemciyle birlikte Samsung Exynos 9110 işlemci tarafından desteklenecek, 32 GB depolama paketine sahip olacak ve sensör kalp atış hızı, SpO2 ve EKG izlemeyi içerecek. Tam şarjla bir gün dayandığı söyleniyor.