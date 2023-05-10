Google’ın merakla beklenen I/O 2023 konferansı nihayet gerçekleşti. Google’ın yeni tableti Pixel Tablet konferansta tanıtıldı. Satışa sunulacak olan Google’ın yeni tableti Pixel Tablet kullanıcılara neler sunuyor? İşte Google Pixel Tablet’in özellikleri ve fiyatı.

Google Pixel Tablet, 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü 10,95 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip. Tablet 16:10 en boy oranı, 500 nit maksimum parlaklık ve USI 2.0 dokunmatik kalem desteği ile geliyor.

İlginizi çekebilir: Google Pixel 7a Duyuruldu! Sudan Ucuz Fiyatla Geldi!

Tablete güç veren işlemci Google’ın geliştirdiği Tensor G2. İşlemcinin CPU’sunda 2 adet 2.85 GHz hızında çalışan ARM Cortex-X1, 2 adet 2.35 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A78 ve 4 adet 1.8 GHz hızında çalışan ARM Cortex-A55 çekirdekleri bulunuyor. 5 nm teknolojisi ile üretilen işlemcinin grafik birimi ise Mali-G710 MP07.

Arka tarafta 1.12 μm piksel genişliğine, f/2.0 diyafram açıklığına, sabit odaklı ve 84 derecelik görüş açısına sahip 8 Megapiksel bir kamera yer alıyor. Ön tarafta ise aynı özelliklere sahip 8 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Tablette 8 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB ile 256 GB arasında depolama seçenekleri mevcut. Bunun yanı sıra Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C, dört hoparlörlü ses sistemi ve üç mikrofon gibi özellikler de tablette yer alıyor.

İçindekiler Google Pixel Tablet fiyatı

Google Pixel Tablet fiyatı

Google Pixel Tablet modelinin fiyatı (8 GB RAM ve 128 GB) için 499 dolar olarak açıklandı. 256 GB’lik sürüm ise 599 dolardan satılacak.

Google’ın yeni tableti Pixel Tablet ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz!