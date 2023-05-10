Google, Pixel 6a’nın yerini alacak olan orta segment telefonu Pixel 7a‘yı duyurdu. Fiyat performans konusunda en iyi akıllı telefonlardan biri olan Pixel “a” serisinin devamı olan cihaz, sunduğu güçlü özelliklere rağmen sudan ucuz fiyatıyla dikkat çekti. İşte Pixel 7a modelinin sunduğu özellikler ve çok konuşulacak fiyatı!

Pixel 7a Yeni Fiyat/Performans Şampiyonu Olacak!

Google Pixel 6a, geçtiğimiz 2021 yılının amiral gemisi olan Google Pixel 6 serisinin kırpılmış modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Yeni modelde de aynı geleneğin devam ettiğini söylemek mümkün. Google cephesi, bu modelde de genel toplamda Pixel 7 serisinin vadettiği şeylerden ödün vermeden, gerekli bazı kırpmaları yaparak oldukça uygun fiyatlı ve güçlü bir modelle bizleri karşıladı.

Buna göre, Google Pixel 7a piyasanın geneline kıyasla nispeten küçük diyebileceğimiz, 6,1 inç büyüklüğünde 90 Hz tazeleme hızı sunan bir OLED ekranla geliyor. Merkeze hizalı nokta çentikte 10,8MP çözünürlüklü bir ön kameraya yer verilmiş. Bu kameranın çözünürlük değeri düşük olsa da Google’ın mükemmerl fotoğraf işleme yetenekleri sayesinde bu eksiklik hiç hissedilmeyebilir.

Cihazda biyometrik güvenlik önlemi olarak ekran altı parmak izi okuyucuya yer verildiğini görüyoruz. Bununla birlikte, parmak izi kullanmak istemeyenler yüz tanıma desteğine de sahip. Ancak Apple’ın kullandığı FaceID gibi gelişmiş bir sistem yerine kameradan yüz tanıma gerçekleştiriliyor.

Google’ın orta segmente konumlandırdığı cihaz, özellikle sunduğu yapay zeka yetenekleriyle öne çıkan Tensor G2 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemciye 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolama kapasitesi eşlik ediyor. Genişletilebilir hafıza desteği ise tahmin edileceği üzere bu cihazda yer almıyor.

Telefonun arka kısmındaysa ikili kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera modülü, Pixel 6a’dan sonra önemli bir gelişme olmuş. Cihazda 64MP çözünürlüklü ana kameraya, 13MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. Google’ın yapay zeka marifetlerini bu kamerada da görüyoruz.

Android 13 işletim sistemiyle çalışan telefon, 20W hızlı şarj desteği sunan 4.400 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Cihazın batarya konusunda biraz üzebileceğini söylemek mümkün. Zira Tensor G2 oldukça güçlü bir işlemci ve bu işlemcinin güç tüketimi de buna uygun olacaktır. 4.400 mAh boyutlu nispeten küçük batarya bu işlemciyle başa çıkabilecek mi göreceğiz.

Son derece güçlü özelliklere sahip olan ve tasarımıyla kardeşleriyle birebir aynı görünen Google Pixel 7a’nın ABD fiyatı 499 dolar olarak açıklanmış durumda. 3 farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek Google Pixel 7a’nın Türkiye’ye gelmesi ise beklenmiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pixel 7a’yı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!