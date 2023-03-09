Google’ın ilk katlanabilir telefonu olan Pixel Fold’un ayrıntılarını Mayıs ayında Google I/O’da açıklaması bekleniyor. Bugün ise Pixel Fold’un bir görseli ortaya çıktı. Görüntüyü sızdıran Reddit kullanıcısına göre mavi renkli, ince çerçeveli telefon bir Google çalışanına ait. New York’ta hareket halindeki bir metroda çekildiği için yalnızca bir görüntü net. Diğerleri ise maalesef çok bulanık. Reddit’te sızıntı yapan kişinin Google ofislerinin bulunduğu 14. caddede bindiğini söyledi. Telefondaki kullanıcı arayüzü ve arkadaki kamera çıkıntısı onu ele verdi ve kullanıcı kamera çıkıntısını gizlemek için çok uğraştı, diye ekledi.

İlk kez böyle sızdırılan Pixel telefon görmedik. Pixel 4 , lansmandan çok önce Londra Metrosu’nda kameralara yakalandı. Google Pixel 3 XL ise bir takside bırakıldı. Lansmandan aylar önce Pixel telefonların detaylı kutu açılış videolarını da görmüştük.

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Daha önceki kıyaslama sızıntılarına göre; katlanabilir bu telefon Tensor G2 yonga seti kullanacak ve 12 GB RAM ile kutusundan çıkacak. Ana kamera için 64MP Sony IMX787 sensör, 12MP IMX386 ultra geniş kamera ve 10MP S5K3J1 telefoto kameraya sahip olduğu söyleniyor. Dış ekran için 9,5 MP delikli bir kamera içerebilir.

Google Pixel Fold’un metal bir çerçeveye ve cam bir arkaya sahip olduğu söyleniyor. Tasarımsal açıdan Premium hissi verecek olan bu telefonun 1.500 dolar bandına satışa sunulacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Amerika ve belli başlı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak olan bu telefonda muhtemelen Samsung’un paneli kullanılacak.

Türkiye pazarını diğer Pixel telefonları gibi pas geçecek olan Fold model bakalım Samsung, Huawei ve OPPO gibi yıllardır katlanabilir telefon üreten firmalar karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Bekleyip göreceğiz.