Elon Musk ve Twitter çalışanları şirketin el değiştirmesinden bu yana ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Yeni CEO, YouTube’daki içerik üreticilerini kendi sitesine çekmeyi hedefliyor. Şirketin bu konu hakkındaki ilk hamlesi içerik ücretlerini Youtube’dan %10 daha fazla tutmak olacak. Musk özellikle Twitter’da daha fazla video içeriği istiyor. Ünlü milyarderin yaptığı ilk toplantıda Twitter’ın geliri artırmak için video içerikleri düşündüğünü ve daha uzun videolara izin verilebileceğini söyledi. Bugün, çoğu içerik oluşturucu sadece bağlantıları tweetliyor ve kullanıcıları YouTube, TikTok veya diğer platformlardaki videolarına yönlendiriyor. Musk önderliğindeki ekip bu geleneği değiştirerek, Tiwitter’ı da bir video platformu yapmak istiyor. Gelin hep beraber olayın ayrıntılarına inelim.

Musk, Twitter İçin İçerik Üreticileri Arıyor

Twitter’ın yeni sahibi, ilk olarak içerik üreticileri için sitedeki çeşitli video kısıtlamalarını kaldıracak. Twitter için daha özgürlükçü düşünen Musk, ardından üreticileri siteye çekmek için ücretleri artıracak. Ünlü milyarder bu konuda şunları söyledi:

“Twitter’da video yayınlayıp en az YouTube’daki kadar gelir elde edebiliyorlarsa, doğal olarak Twitter’da da video yayınlayacaklardır. Ancak şu anda içerik oluşturucular çok uzun videolar yayınlayamıyorlar ve bu videolardan hiç para kazanamamaları, faturalarını ödeyememeleri anlamına geliyor.”

Twitter’daki videolar şu anda 140 saniye ile sınırlı. Musk toplantıda şunları da ekledi:

“Bunlar çok karmaşık şeyler değil, çok temel teknoloji gerektiriyorlar. YouTube’u öldürmeye çalışmıyoruz, sadece şunu sormak istiyorum: YouTube’a gerçekten çok fazla ücretsiz trafik vermemiz gerekiyor mu?”

2022’nin üçüncü çeyreğinde YouTube’un reklam geliri 7 milyar doları aştı. Buna karşılık Twitter’ın ikinci çeyrekteki toplam geliri sadece 1,18 milyar dolardı. Musk, 27 Ekim’de Twitter’ın başına geçtiğinden beri binlerce kişiyi işten çıkarmak da dahil olmak üzere maliyetleri düşürmenin yollarını aramaya başladı.

Musk, Twitter’ı Bir Video Platformuna Çevirebilir

Perşembe günü Musk kalan çalışanlara Twitter’ın içerik üreticilerine platformu kullanmaları için ödeme yapmaya başlamasının önemli olduğunu söyledi. Musk

“YouTube’da harika olduğunu düşündüğümüz bir grup içerik oluşturucuyu ele alalım ve ‘Hey, videoyu Twitter’a koymayı düşünür müsünüz? Size YouTube’dan yüzde 10 daha fazla ödeme yapacağız’ diyelim, bunu düşünmeye ne dersiniz?”

“Aslında Twitter’daki videolara göz atıyorum ve tam ekran video moduna geçtiğinizde videolara göz atmaya başlayabiliyorsunuz. Aslında fena değil” dedi ve çok sayıda eğlenceli, komik video gördüğünü ekleyerek, “Bu temel üzerine inşa etmenin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum” “Aslında pek çok insan Twitter’ın video özelliğini bilmiyor ve ben de bu sabaha kadar onlara bundan bahsetmemiştim. Dolayısıyla, video özelliğini yaygınlaştırmak ve daha fazla insan tarafından bilinmesini sağlamak için çok çalışırsak, bu çok iyi bir hareket olur.”

İlginizi çekebilir: Elon Musk, Tesla Hisselerinin Neredeyse 4 Milyar Dolarını Sattı