Google’ın iPhone 14 ayarındaki canavarları Google Pixel 7 ve 7 Pro maalesef ki rakibi gibi ekran konusunda sorunlar yaşamaya başladı. Google Pixel 7 ve 7 Pro kullanıcıları, telefonun dokunmaya yanıt vermediği ekranda ölü bölgelerin görünümünü bildirmeye başladı.

SerendipitousCrow takma adı altındaki Reddit kullanıcılarından biri sorunu şu şekilde tanımladı; “Pixel 7’de kazara ölü bölgeyle başka kimse karşılaştı mı? Ekranın sol alt kısmı rastgele devre dışı bırakılır. Bu sorun ilginç bir şekilde telefonu yeniden başlatarak çözülüyor.”

Sorunun bir hafta boyunca kendini gösteremeyebilir veya günde birkaç kez tekrarlanmayabileceğini açıklıyor. Yeniden başlatma geçici de olsa düzelttiği için bunların yazılım sorunları olduğunu varsayıyor.

Bir kullanıcı ise; “Google Pixel 7 Pro’mda da aynı. Bu kazara olur ve tüm uygulamaları kapatıp ana ekrana döndükten sonra kayboluyor. Genellikle ekranın alt yarısı yanıt vermeyi durduruyor.” yorumunda bulundu.

Pulledporksammy takma adı altındaki kullanıcı basit bir geçici düzeltme sunuyor. Sorunu çözen bu kullanıcı “Ekranı kilitleyin, sonra tekrar açın ve sonra sihirli bir şekilde çalışacaktır.” ifadelerini kullandı.

Şimdilik Google cephesinden bir açıklama gelmedi. Bunun yazılımsal bir sorun olduğu açıkça ortada. iPhone 14’lerde de böyle bir sorun yaşanmış ve güncelleme ile düzeltilmişti. Muhtemelen Google yakın zamanda Pixel serisi için bir güncelleme yayınlayacak ve bu sorunu ortadan kaldıracak.

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İnternet ve teknoloji devinin bu sorun hakkında şimdilik sessiz kalması ilginç. Bakalım ilerleyen günlerde Google nasıl bir açıklama yapacak? Bekleyip göreceğiz.