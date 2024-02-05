Samsung Galaxy S20 FE 2024 yılında alınır mı sorusu çok sık soruluyor. Samsung’un 2020 yılında piyasaya sürdüğü ve ülkemizde büyük ilgi gören Fan Edition modeli Galaxy S20 FE, halen sıfır olarak bulunabilen cihazlardan bir tanesi. Peki S20 FE 2024 yılında alınabilir bir cihaz mı? S20 FE güncelleme alacak mı? İşte merak ettiğiniz soruların cevabı.

S20 FE Tasarım: Modern Telefonları Aratmıyor

Samsung’un bir zamanların fiyat performans kralı canavarı halen modernliğinden bir şey kaybetmeyen bir tasarıma sahip. Bu cihaz, nokta çentik ve ince çerçevelere geçişin başladığı bir dönemde çıktığı için, halen modern kalmayı başaran bir cihaz.

Arkada plastik arka kapağı görürken, gövde malzemesi olarak aluminyum kullanılmış. S20 FE elde kötü hissettirmiyor, aksine arka kapağın plastik olması cihazı kılıfsız kullanmayı teşvik ediyor. Zira cihaz düştüğünde cam arka kapağı kırmak gibi bir korkunuz olmuyor.

Ön tarafta ince çerçeveler ve nokta çentik bizleri karşılarken, ekran koruma camı olarak ise Gorilla Glass 3 kullanılmış. Cihazın çıktığı dönemde Gorilla Glass 5 ve Gorilla Glass 6 cam kullanan cihazlar olduğu için Gorilla Glass 3 tercihi eleştirilmişti.

Bu ekran koruması 2024 yılında kesinlikle cihazın geri kaldığı alanlardan biri. Ancak cam camdır ve cam kırılır. Bu nedenle isterse en güçlü cam olsun, cihazın ekranında bir koruyucu kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Galaxy S20 FE renk seçenekleri ise oldukça çeşitli. Beyaz, Kırmızı, Mavi, Mor, Turuncu ve Yeşil renk seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ancak şu sıralar en sık bulunan renk Mavi diyebiliriz. Ben hem Mavi hem de Yeşil renk seçeneklerini kullanmıştım.

Ancak Mint Yeşili adı verilen Yeşil renk seçeneğinin daha çok hoşuma gittiğini söylemeliyim. Ayrıca cihazın aluminyum gövdesi de seçtiğiniz renk ile boyanmış olarak geliyor. Sonuç olarak 2024 yılında bile modern görünen bir cihazla beraberiz.

S20 FE Ekran Özellikleri: Hala Güçlü, Hala Canlı

Bu içeriğimizde S20 FE alıp almamanın mantıklı olup olmadığına geçmeden önce biraz cihazın özelliklerine bakacağız. Hemen kısaca S20 FE ekran özelliklerini hatırlayalım.

Galaxy S20 FE, 6.5 inç boyutunda Super AMOLED ekranla bizleri karşılıyor. Bu ekranda ne yazık ki Dynamic AMOLED 2x gibi teknolojileri görmüyoruz. Bu ekran geleneksel bir AMOLED ekran olarak karşımıza çıkıyor. 120Hz tazeleme hızı ve nispeten ince çerçevelerle donatılan bu ekran düz bir yapıya sahip. Bu sayede ekran koruyucu takmak sizi zorlamıyor.

Ekranda 120Hz ve 60Hz seçeneklerine yer verilmiş, ancak bu seçenekler arasında adaptif olarak geçiş sunulmuyor. Daha üst seviye cihazlarda gördüğümüz LTPS OLED teknolojisi bu modelde yer almadığı için ekranda gösterilen içeriğe göre Galaxy S20 FE ekran yenileme hızını ayarlayamıyor. Bunun yerine tek bir yenileme hızında sabit olarak kalmak durumundasınız.

S20 FE ekranı oldukça canlı ve 800nit’e varan parlaklık seviyesi sayesinde güneş altında bile okunabilir bir ekranla karşı karşıyayız. Son model cihazlarda 1000nit üzeri parlaklıklar artık standart olsa da, S20 FE de pek geri kalmıyor.

Bu ekranda selfie kamerası için nokta çentiğe yer verilmiş durumda. Nokta çentiğin etrafında ise gümüş bir halka var. Çentik oldukça küçük olsa da, gümüş halka yüzünden fark edilebilir durumda. Bu bazı kullanıcıları rahatsız edebilen bir detay. Bu cihazı kullanmış biri olarak ben bu çentikten rahatsız olmadım.

Ekranın dokunmatik hassasiyeti güzel ve tepki hızı yeterli. Cafcaflı renk sevenler için S20 FE ekranında Canlı renk seçeneği varken doğal renk sevenler için Doğal renk seçeneği de sunulmuş. Ekranın 6.5 inçlik boyutu ise film ve dizi izlemek için yeterli. HDR10+ desteği sayesinde parlak ve canlı görüntüler elde etmek mümkün. Sonuç olarak 2024 yılında bile S20 FE güzel bir ekrana sahip.

Snapdragon 865 vs Exynos 990: Snapdragon 865’ten Başkasını Almayın

Bu cihaz ülkemize ilk geldiğinde, S20 serisinde de kullanılan Exynos 990 işlemcisiyle donatılmıştı. SM-G780F model numarasına sahip Galaxy S20 FE ısınma sorunları ve pilin hızlı bitmesi şikayetiyle çok eleştirilmişti. ABD gibi pazarlarda ise Galaxy S20 FE 5G adında Snapdragon 865 işlemcili cihazlar satılıyordu. Bu cihazın model numarası ise SM-G780G olarak geçiyor.

Samsung bir süre Exynos 990’lı cihazı sattıktan sonra, Snapdragon 865 işlemcili modeli nihayet ülkemize getirdi. Ben de Snapdragon 865 işlemcili cihazı kullandım. Isınma ve pil tüketimi konusunda oldukça başarılı olan bu işlemci, Exynos 990’lı cihazı satışlarda resmen ezip geçti. Snapdragon 865’li S20 FE kısa sürede Türkiye’de en çok satan akıllı telefonlardan biri oldu.

2020 yılının amiral gemisi olan bu işlemcide 5G desteği bulunsa da, Türkiye’de satılan Snapdragon 865’li S20 FE’lerde 5G özelliği aktif değil. Yani, eğer 2024 yılında bu cihazı satın almayı düşünüyorsanız, Türkiye’ye 5G geldiğinde bu cihazda 5G’yi kullanamayacağınızı söyleyelim. Galaxy S20 FE 5G desteği var mı sorusunun cevabı bu durumda hayır olacaktır.

2024 yılında bile oldukça iyi bir performans sunan bu işlemci, günlük işlerinizi sorunsuzca halletmenin yanında, ağır oyunları bile düşük ayarlarda oynatabiliyor. İşlemcinin ısınmaması, gücünü uzun süre korumasını sağlarken, piliniz de Exynos 990’da olduğu gibi hızlı bitmiyor.

Bu işlemcilere 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama eşlik ediyor. RAM teknolojisi LPDDR5 iken, depolama teknolojisi UFS 3.1 olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vadeli planlarınız varsa, 8/256 modeli almanız daha doğru olacaktır. Cihazda microSD kart desteği sayesinde depolamayı artırmak ve sanal RAM artırması yapmak da mümkün.

İkinci el sitelerde hem Exynos 990’lı hem de Snapdragon 865’li cihazların satıldığını görüyoruz. Eğer 2024 yılında S20 FE almayı kafaya koyduysanız Snapdragon işlemcili modelden şaşmayın. 2024 yılında bile bu cihaz orta-üst seviye bir performans sunmayı başarıyor.

Galaxy S20 FE Kamera: Biraz Eskidi Ama Hala Güçlü

Bu cihazın arkasında üç farklı kamera bulunuyor. Ana kamera, 12MP çözünürlüğe sahip ve düşük ışık koşullarında bile net ve canlı fotoğraflar sunuyor. Ultra geniş açılı 12MP kamera ise geniş manzaraları ve grup fotoğraflarını mükemmel bir şekilde yakalıyor, hatta dar alanlarda bile geniş açılı çekimler yapmanıza olanak tanıyor.

8MP 3x Telefoto kamera ise uzak nesneleri yakından çekmenizi sağlıyor, detayları koruyarak net ve keskin fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Kamerada OIS desteği de var, bu sayede titreşimsiz fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Cihazda 8K desteği doğal olarak yok ama 4K 60fps’e kadar video desteğine yer verilmiş.

Ön kamera ise 32 MP çözünürlüğe sahip, yüksek çözünürlükte selfieler çekmek için ideal. Portre modu, arka planı güzel bir şekilde bulanıklaştırırken, yüz detaylarını ve renkleri doğru bir şekilde yakalıyor.

Geceleri çekim yaparken endişelenmenize gerek yok. S20 FE’nin gece modu, düşük ışıkta çekilen fotoğrafları dramatik bir şekilde iyileştiriyor. Daha net detaylar ve azalan gürültü ile daha canlı görüntüler elde edebilirsiniz.

S20 FE’de farklı çekim modlarına da yer verildiğini görüyoruz. Single Take özelliği ile birkaç saniyelik bir çekimle bir dizi fotoğraf ve video modunda içerik oluşturabilirsiniz. Bu özellik, anıları farklı biçimlerde yakalamak isteyenler için harika bir seçenek.

Pro Mod ise, deneyimli kullanıcılar için manuel kontrol sunuyor. Pozlama, beyaz dengesi ve diğer ayarları elle ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Super Steady Video özelliği ile hareketli çekimlerde sarsıntıyı azaltabilir ve daha akıcı videolar elde edebilirsiniz.

Sonuç olarak, Galaxy S20 FE’nin kamerası, genel olarak yüksek kaliteli ve çok yönlü bir performans sunuyor. Hem arka hem de ön kameralar geniş bir çekim yelpazesi sunar ve çeşitli çekim koşullarında etkileyici sonuçlar veriyor. Bu özellikleriyle, fotoğraf ve video çekimlerine önem veren herkes için tatmin edici bir deneyim sunuyor.

Her ne kadar S20 FE halen güçlü bir kamera kurulumuna sahip olsa da, 2024 yılında orta seviye cihazlarda daha yüksek çözünürlükler ve daha büyük sensörler görüyoruz. Daha büyük sensörler kameranın daha çok ışık almasını sağlarken, yüksek çözünürlük modları ise yakınlaştırma yaptıkça detay kaybetmemenizi sağlıyor. Yine de S20 FE basit fotoğrafçılık yetenekleri isteyenler için oldukça iyi kameralara sahip.

Galaxy S20 FE Batarya: Günü Çıkarıyor

Galaxy S20 FE’nin bataryası, telefonun en önemli özelliklerinden biri. Bir gün boyunca yoğun kullanıma dayanabilen güçlü bir bataryaya sahip olması, kullanıcılar için önemli bir faktör.

S20 FE’nin bataryası, 4500 mAh kapasitesine sahip, bu da günlük kullanım için oldukça yeterli bir seviyede enerji sağlıyor. Tipik olarak, ortalama bir kullanıcı için bu batarya bir günü rahatlıkla çıkarabilir. Ancak, kullanım alışkanlıklarına ve telefonun ne kadar sıkı kullanıldığına bağlı olarak ekran süresi değişebilir.

Telefonun batarya ömrünü artıran birçok faktör var. Düşük parlaklık seviyeleri ve karanlık mod gibi ekran ayarları pil ömrünü artırabilir. Ayrıca, işlemci ve uygulamaların enerji verimli olması da batarya performansını etkiler. Samsung’un optimizasyonları ve akıllı güç yönetimi özellikleri, bataryanın daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor. Snapdragon 865 işlemci sayesinde güç verimliliği de üst düzey.

Hızlı şarj özelliği sayesinde, S20 FE’nin bataryası hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Samsung’un 25W hızlı şarj adaptörüyle, bataryayı kısa sürede tamamen doldurmak mümkün. Fakat rakiplerde 65W gibi değerleri de gördüğümüzü hatırlatmakta fayda var. Ayrıca, telefonun kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikleri de pratik bir kullanım sunuyor.

Sonuç olarak, Galaxy S20 FE’nin bataryası günlük kullanım için yeterli güç sunuyor. Hızlı şarj özelliği ve akıllı güç yönetimi sayesinde, telefonun bataryasıyla ilgili endişeler minimize edilirken, kullanıcılar günlük hayatlarında rahatlıkla telefonlarını kullanabilirler.

Bu cihazdan yaklaşık 6 saatlik ekran süresi ve bir günlük kullanım süresi bekleyebilirsiniz. Ancak 2024 yılında ikinci el bir Galaxy S20 FE alma düşünceniz varsa, pilin yıpranmış olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Kutuda beklemiş sıfır cihazların bile pilinin yıpranmış olabileceğini unutmayın.

Galaxy S20 FE Bağlantı ve Çıkışlar: Modern Teknolojileri Destekliyor

Samsung Galaxy S20 FE, bağlantı özellikleriyle modern bir iletişim deneyimi sunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların günlük hayatta daha fazla esneklik ve kolaylık sağlıyor.

S20 FE’nin en büyük bağlantı eksikliği 5G desteği olmaması. Henüz Türkiye’de 5G bulunmadığı için bu pek önemli görünmeyebilir ama cihazı uzun süre kullanma amacınız varsa bu önemli bir faktör. Buna karşın, Wi-Fi 6 desteği ile ev veya ofis ağlarında daha hızlı ve daha kararlı bağlantılar kurulabiliyor.

Bluetooth 5.0, S20 FE’nin kablosuz kulaklıklar, hoparlörler ve diğer Bluetooth özellikli cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşmesini sağlıyor. NFC özelliği ise kablosuz ödeme işlemlerini ve dosya transferini kolaylaştırıyor. Telefonunuzu sadece birkaç dokunuşla ödeme yapmak veya diğer NFC uyumlu cihazlarla iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.

USB Type-C bağlantı noktası, hızlı veri transferi ve hızlı şarj özelliği sunuyor. Bu, kullanıcıların cihazlarını hızlı bir şekilde şarj edebilmelerini ve veri alışverişi yapabilmelerini sağlar. Bununla beraber Samsung Dex gibi özellikleri de kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca, çift SIM desteği sayesinde kullanıcılar aynı anda iki farklı numarayı kullanabilirler. Bu özellik, iş ve kişisel iletişimi ayrı tutmayı veya seyahat sırasında farklı operatörlerin kullanılmasını mümkün kılar. Benim bu cihazı kullandığım süre zarfında en hoşuma giden özellik ise genişletilebilir depolama alanı oldu.

MicroSD kart desteği sayesinde S20 FE’de istemediğiniz kadar çok depolama elde edebilir ve sevdiğiniz şeyleri indirerek internet bağlantısı olmadan dahi dizi, film ve müzik keyfini yaşayabilirsiniz. Ne yazık ki artık amiral gemisi akıllı telefonlarda bu özelliği görmüyoruz.

Son olarak, entegre GPS özelliği sayesinde S20 FE, kullanıcıların doğru konum belirleme ve güvenilir navigasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlar. Harita uygulamaları ve konum tabanlı hizmetler, kullanıcıların hedeflerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlar.

Ek olarak cihazda çift stereo hoparlör olduğunu ve bu hoparlörlerin kuvvetli bir ses sağladığını söyleyelim. Bu sayede içerik tüketimi daha zevkli hale geliyor. Son olarak, ekranda ekran altı optik parmak izi okuyucuya da yer verildiğini söyleyelim.

Tüm bu bağlantı özellikleri, Samsung Galaxy S20 FE’nin kullanıcılarına modern bir iletişim deneyimi sunmasına olanak tanır. Güçlü bağlantı özellikleri, kullanıcıların her zaman ve her yerde bağlı kalmasını sağlar, böylece işlerini halletmelerine, eğlenmelerine ve hayatlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olur. 2024 yılında bile bu cihaz modern bağlantıları destekliyor.

Galaxy S20 FE Güncelleme: Android 13’ten Sonrası Var mı?

Galaxy S20 FE başka güncelleme alacak mı sorusu da çok sık soruluyor. Ne yazık ki S20 FE’nin artık güncelleme alması beklenmiyor. Cihaz son büyük güncellemesini geçtiğimiz yıl aldı. Android 13 tabanlı One UI 5.1 sürümünü kullanan Galaxy S20 FE, 2020’de Android 10 ile duyurulmuştu.

Snapdragon işlemcili S20 FE Android 11 ile çıkış yapsa da, cihazın ilk çıkış tarihine göre güncelleme aldığını görüyoruz. Samsung S20 serisi için 3 yıl büyük güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi sözü vermişti. Galaxy S20 FE, 2024 yılı boyunca güvenlik güncellemelerini de alacak gibi görünüyor. Ancak daha sonra acil düzeltmeler dışında bir güncelleme gelmeyecek.

Ancak Android dünyasında işler farklı. Google cephesi, Google Play Store üzerinden güvenlik güncellemesi dağıtımı yapıyor. Yani Android sürümü güncellenmeyecek olsa bile, güvenlik açısından pek geride kalmayacaksınız.

Ayrıca şu an Android 6 sürümüne sahip cihazların bile WhatsApp gibi kritik uygulamaları kullanabildiği düşünüldüğünde S20 FE’nin uygulama desteği konusunda bir sorun yaşamayacağını söylemek mümkün. Bununla beraber Samsung’un Good Lock modülleri sayesinde cihazı modern bir görünüme de kavuşturabilirsiniz. Ama yine de S20 FE’nin artık güncelleme almayacağını söyleyelim. Karar verirken bunu göz önünde bulundurun.

Sonuç: Galaxy S20 FE 2024 Yılında Alınır Mı? Fiyat Performans Telefonu Olmaya Devam Ediyor Mu?

Galaxy S20 FE özelliklerine baktığımızda bu cihazın 2024 yılında bile güçlü olduğunu görüyoruz. Fiyatlara baktığımızda ise ne yazık ki aynı şeyi söylemek mümkün değil. S20 FE 15 bin TL civarındaki başlangıç fiyatıyla, eski bir cihaza göre yüksek bir fiyatla satışta.

Bu doğal, zira satıcılar genelde stokta kalan cihazları piyasa fiyatının biraz üstüne satmaya çalışıyor. Burada S20 FE 2024 yılında alınır mı diye sorarsanız, cevabımız hayır olacaktır. Artık başka cihazlara bakmanızı tavsiye edebiliriz.

S20 FE yerine ne alınır sorusu da çok sık soruluyor. En dikkat çeken cihaz ise Snapdragon 888 işlemcili Realme GT2 modeli olmuş durumda. OnePlus 9 Pro’ya oldukça benzeyen özellikleriyle dikkat çeken Realme GT2, Snapdragon 888 işlemci, 12GB RAM ve 256GB depolama gibi özelliklerine karşın 15 bin TL’lik fiyatıyla çok daha iyi bir fiyat performans oranına sahip.

Snapdragon 888 işlemcili Samsung Galaxy S21 FE 2023 ya da Galaxy S21 FE 5G modeli de burada dikkat çekiyor. S21 FE, 4 yıl büyük Android 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Yani bu cihaz Android 16’ya kadar güncelleme alacak gibi görünüyor. Android 16’dan sonra ise 1 yıl daha güvenlik güncellemesi almaya devam edecek. Bu cihazın fiyatı ise 18 bin TL dolaylarında.

Hem daha güçlü hem de daha güncel bir cihaz arayışında olanlar bu modelleri tercih edebilirler. İkinci elde ise Galaxy S20 FE’nin ciddi bir fiyat avantajı var. Eğer 10 bin TL civarına S20 FE bulabiliyorsanız, bu cihaz mantıklı bir seçim olacaktır. Zira şu anda 10 bin TL civarına sıfır olarak en iyi ihtimalle giriş-orta seviye bir cihaz alabilirsiniz.

Halihazırda Samsung Galaxy S20 FE kullananların ise şimdilik telefonlarını değiştirmelerine gerek olmadığını düşünüyorum. Sürekli artan enflasyon nedeniyle kullanıcılar bir an önce cihazlarını değiştirmek isteseler de, şu sıralar 20 bin TL altına alacağınız cihazların büyük bir çoğunluğu size önemli bir şey katmayacak. Bu yüzden cihazınızı keyifle kullanmaya devam edebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S20 FE 2024 yılında alınır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!