Google Pixel 9 tanıtım tarihi, Google akıllı telefon serisinin hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Pixel 8 serisi ile oldukça iyi bir çıkış yapan Google, yeni akıllı telefon ailesi olan Google Pixel 9 tanıtım tarihini resmen açıkladı. Peki Google Pixel 9 ne zaman çıkacak? Hangi özelliklerle gelecek? İşte Google Pixel 9 etkinliği hakkında bilmeniz gerekenler.

Google Pixel 9 Tanıtım Tarihi Açıklandı, Google Pixel 9 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Google, her yıl Ekim ayında düzenlediği geleneksel Pixel lansman etkinliğini bu yıl erken bir tarihe çekti. Şirket, 13 Ağustos’ta sürpriz bir Pixel etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Bu duyuru, Pixel cihazlarının yanı sıra Google AI ve Android ile ilgili önemli gelişmelerin de sergileneceğini işaret ediyor. Bu gelişmeyle beraber, Google Pixel 9 tanıtım tarihi 13 Ağustos olarak belirlendi.

Etkinlik davetiyesinde, “Google AI, Android yazılımı ve Pixel cihaz portföyünün en iyilerini sergileyeceğimiz yüz yüze Made by Google etkinliğine davetlisiniz” ifadesi yer aldı. Bu açıklama, etkinlikte tanıtılacak cihazlar hakkında spekülasyonlara yol açtı. Özellikle davetiyede roma rakamlarıyla “IX” ibaresinin yer alması, Pixel 9’un tanıtılacağını doğrular nitelikte.

Google Pixel 9 tanıtım tarihi için Google Store’da etkinlik için yayınlanan teaser videosunda “google_pixel_9_pro” ifadesi de yer alıyor. Bu da seride Pixel 9’un yanında Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL gibi modellerin tanıtılacağını düşündürüyor. Ayrıca, bir Google Pixel 9 Pro Fold modelinin de duyurulabileceği konuşuluyor.

Google’ın bu erken etkinliği düzenlemesi, son yıllarda yaşanan sızıntılardan kaynaklı zararları minimize etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Pixel cihazlarının tanıtılmadan önceki haftalarda tüm detaylarının sızdırılması, şirketin planlarını bozmuştu. Bu yıl, sızıntıların önüne geçmek adına etkinliği erken bir tarihe çekmek, Google için stratejik bir hamle olabilir.

Google Pixel 9 Pro tanıtım tarihinin yanında, etkinliğin konumu da paylaşıldı. Pixel 9 etkinliği Google’ın Mountain View, Kaliforniya’daki merkezinde gerçekleşecek. Geçmişte, Made by Google etkinlikleri genellikle New York’ta yapılırdı. Bu yılki açılış konuşması TSİ 20.00’da başlayacak.

Google Pixel 9 Serisi Nasıl Olacak?

Etkinlikte Pixel 9 ve Pixel 9 Pro’nun yanı sıra, Pixel 9 Pro’nun iki farklı boyutunun tanıtılması bekleniyor. Söylentilere göre, “XL” varyantı mevcut Pro modeli ile aynı boyutta olacak, ancak standart Pixel 9 adıyla daha küçük bir amiral gemisi de tanıtılabilir. Ayrıca, Pixel 9 Pro Fold modeli de bu etkinlikte görücüye çıkabilir.

Cihazların kamera özellikleri ve Tensor G4 işlemcisi ile öne çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca sistem genelinde Google Gemini yapay zeka entegrasyonu gibi yenilikler de olabilir. Ayrıca bu modeller kararlı Android 15 yüklü ilk telefonlar olarak da ün kazanabilir.

Google’ın bu yılki etkinlikte Google Pixel 9 tanıtım tarihi yanı sıra, Google AI ve Android yazılımı ile ilgili önemli duyurular yapması bekleniyor. Tüm gözler, Google’ın bu etkinlikte neler sunacağını görmek için 13 Ağustos’a çevrilmiş durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel Türkiye’de satılmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!