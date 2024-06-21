Redmi’nin sürekli genişleyen uygun fiyatlı telefon portföyüne yakında bir cihaz daha eklenecek: Redmi 14C 5G. Selefi Redmi 13C 5G vergisiz telefon olarak ülkemizde çok dikkat çekmiş ve birçok eve girmişti. Yeni model olan Redmi 14C de vergisiz telefon adayı olabilir. İşte yeni uygun fiyatlı Redmi telefon.

İçindekiler Vergisiz Telefon Adayı Redmi 14C 5G Yakında Piyasaya Sürülecek

Vergisiz Telefon Adayı Redmi 14C 5G Yakında Piyasaya Sürülecek

Redmi 14C 5G bir IMEI veritabanında tespit edildi. Yeni canavar, artık gereken tüm onayları almış durumda ve tanıtıma sadece birkaç hafta kaldı diyebiliriz. Redmi 14C 5G, küresel pazarda satışa çıkan bir model olacak. Cihazın Türkiye’ye geleceği neredeyse kesin, ancak ilginç bir şekilde Japonya’ya da gelecek. Bu, Japonya’da piyasaya sürülecek ilk Redmi C serisi telefon olacak.

Ne yazık ki henüz Redmi 14C 5G özellikleri ile ilgili herhangi bir sızıntı veya söylenti yok. Ancak cihazın Redmi 13C 5G’nin halefi olduğu için ondan daha iyi özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz. Redmi 13C 5G giriş seviyesi bir telefondu, yeni model de giriş seviyesinde olacak.

Kısaca Redmi 13C özelliklerini de hatırlayalım. Redmi 13C 5G 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığına sahip 6,74 inç 720×1600 LCD dokunmatik ekranla donatılmıştı. Cihazın kalbinde, MediaTek Dimensity 6100+ yonga setine, 4/6/8GB RAM, 128/256GB genişletilebilir depolama alanı eşlik ediyordu.

Giriş seviye için oldukça iyi sayılabilecek, 50 MP ana kamera, 5 MP selfie kamerası ve 18W kablolu şarj destekli 5.000 mAh pil de cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyordu. Yeni model burada birkaç farklı değişiklik ile gelebilir. Büyük ihtimalle cihazın fiyatı da 150 dolar altında olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni bütçe dostu telefon neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!