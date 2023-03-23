Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, şu anda şirketin amiral gemisi telefonları konumunda. Ancak uzun süre böyle kalmayacak. Google, bazı heyecan verici ürünlerin açıklanması beklenen Google I/O etkinliğini şimdiden 10 Mayıs olarak açıkladı. Google Pixel 8 ve Google Pixel 8 Pro amiral gemileri muhtemelen yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek şekilde piyasaya sürülecek.

9to5Google ekibi tarafından Google Kamera uygulamasının son APK sürümü, “Çok Kameralı Süper Çözünürlüklü Yakınlaştırma” olarak bilinen ve Hawk ve FusionZoom olmak üzere iki türe ayrılan özellikle ilgili bazı ipuçları keşfetti. Ekip, Hawk Super Res Zoom’un yalnızca Pixel 8 Pro için Night Sight fotoğrafları sırasında etkinleştirilebileceğini söylüyor.

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Bu özellik birincil ve telefoto kameraları etkili bir şekilde harekete geçirerek çekimin süresini uzatacak. Kamera uygulaması sonunda bu fotoğrafları görünüşte mükemmel bir Gece Çekimi fotoğrafı için birleştirir. Pixel 7 serisinin telefoto ve ana kameraları kullanarak da fotoğraf çekebileceğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle yeni nesil amiral gemilerinde kullanılan teknoloji Google için yeni olmayacak.

Bazı yazılım büyülerinin iki yeni Pixel 8 cihazında da olması bekleniyor. Bu arada Android 14’ün gelişimi de sorunsuz ilerliyor ve Google’ın I/O’da 2023 sonundaki yazılım sürümü hakkında ek bilgi sunması bekleniyor. Beklendiği gibi, her iki Pixel 8 telefonu da kutudan Android 14 ile çıkacak. Pixel 7a gibi diğer bazı Google ürünleri de Kaliforniya’daki etkinlik sırasında tanıtılabilir.