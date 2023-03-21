Samsung’un Exynos 2300 yonga seti, Galaxy S serisi telefonla asla piyasaya çıkmayacak gibi görünüyor. Ancak bu yonga seti isim değiştirerek Google’ın Pixel 8 serisine güç verecek gibi görünüyor. Bugün gelen bilgiler Google Tensor G3 yonga setinin özellikleri ile Exynos 2300’e benzediğini gözler önüne seriyor.

Bildiğiniz gibi 2021’den beri Google, Pixel telefonlarda özel Tensor yonga setlerini kullanmaya başladı. Birinci nesil Tensor G1, Pixel 6 serisi ile çıkış yaptı. İlginç bir şekilde, Google Tensor G1, Exynos 2100’ün değiştirilmiş bir versiyonuydu. Aynı şekilde Exynos 2200’ün ruhani devamı olan Tensor G2’yi Pixel 7 serisinde gördük. Dolayısıyla, Google bu eğilimi takip ederse, Tensor G3 kesinlikle Exynos 2300’ün değiştirilmiş bir versiyonu olacak. Buradaki püf nokta, Exynos 2300’ün henüz bir telefonda kullanılmaması oluyor.

Ancak daha önce de belirtildiği gibi Samsung, yeni Exynos işlemcisini geliştirmeye devam ediyor. Kod adı Quadra’dır. Samsung, Galaxy serisiyle yonga setini piyasaya sürmese bile, kesinlikle Pixel 8 telefonlarının içinde yer alabilir. Şimdi, yonga seti piyasaya çıkmadığı için, Google’ın onu önemli bir farkla değiştirip değiştirmeyeceğine dair sağlam bir bilgi yok.

Google kesinlikle Exynos 2300’ü bir dereceye kadar optimize edecektir. Aksi takdirde Tensor G3, Snapdragon 8 Gen 2 ile iyi rekabet edemeyebilir. Exynos 2300 ile ilgili zaten bir rapor geldi. Buna göre SoC, 3.09 GHz‘de çalışacak bir adet Cortex-X3 prime CPU çekirdeğine sahip olacak. 2.65 GHz hızında çalışacak dört Cortex-A715 çekirdeği olacak. Bu dört çekirdek, daha az kaynak yoğun görevler içindir.

Son olarak, yonga setinde 2.1 GHz hızında çalışan dört Cortex-A510 çekirdeği bulunacak. GPU tarafı için Exynos 2300, yarı özel bir Xclipse 930 GPU’ya sahip olacak. AMD RDNA 2 mimarisine dayalı olacaktır. Rapora göre GPU, Tensor G3’ün üzerinde çalışabileceği 1.4 GHz’e kadar hızlandırılabilir.

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Google’ın yeni telefonlarının Google I/O 2023 geliştirici konferansında çıkması bekleniyor. Bu etkinlik Mayıs ayında düzenlenecek. Çok düşük bir ihtimal olmasına rağmen, Google’ın Pixel 8’i Tensor G3 ile bu yıl aynı zamanlarda tanıtma ihtimali de var.