Google, 4 Ekim için heyecanla beklenen tanıtım etkinliğine bir adım daha yaklaşıyor. Bugün, şirket yeni amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 ve Pixel 8’lerle uyumlu renk seçeneğiyle güncellenecek olan Pixel Buds Pro’yu tanıtan özel bir tanıtım videosunu paylaştı. İşte videodan çıkardığımız her şey!

Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 ve Yepyeni Rengiyle Pixel Buds Pro Geliyor!



Tanıtım videosu, dikkat çekici bir şekilde dört renkli Google logosunu içeriyor. Bu logonun ‘oo’ harfleri birleşerek ‘8’e dönüşüyor. Logo renkleri, Google’ın üretken yapay zeka alanında kullandığı mavi, yeşil ve mor tonlarını içeriyor.

Video, ilk olarak porselen/beyaz renkli Pixel 8 Pro’nun yakın çekimini sunuyor ve bu cihazın 4 Ekim’de ön siparişe açılacağını belirten bir uyarı ile devam ediyor.

Ardından, Pixel Watch 2 tanıtımına geçiliyor. Cihazın önden görünümü, birinci nesil modelle oldukça benzerlik gösteriyor. Ancak dikkat çeken değişikliklerden biri, döner kadran tasarımının daha yuvarlak ve pürüzsüz olması. Gövde daha ince görünüyor ve yandaki düğmeler daha az belirgin hale gelmiş gibi görünüyor.

Tanıtım videosunun bir bölümünde Pixel 8 Pro ile uyumlu porselen rengiyle Pixel Buds Pro görüntüleniyor. Bu kısa teaser, Pixel 8 Pro’nun başka bir görüntüsüyle sona eriyor ve tüm bu ürünlerin 4 Ekim’deki etkinlikte tanıtılacağı kesin bir şekilde belirtiliyor.

Sonuç olarak, Google’ın bu etkinlikte üç yeni ürün sunacağı net bir şekilde anlaşılıyor. Bu ürünler arasında Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 ve Pixel Buds Pro yer alıyor. Heyecanla beklenen bu etkinlikle ilgili daha fazla ayrıntıyı bizler de merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni etkinlik nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın