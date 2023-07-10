Apple’ın yolundan ilerleyen Google, Pixel akıllı telefonlarında kendi özel çipini kullanmak için adımlar atmaya başladı. Google’ın Pixel 6 serisiyle birlikte tanıttığı Tensor adlı özel işlemcisi, şirketin kendi çip tasarım yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Ancak, Google şimdi tamamen özelleştirilmiş bir Tensor çipini piyasaya sürmek için adımlar atmaya hazırlanıyor. İşte Google’ın gelecek planları!

Google Bu Yolda TSMC İçin Samsung’dan Vazgeçebilir!

Eski bir Google yöneticisinin açıklamalarına göre, asıl plan gelecek yılın başlarında tamamen özelleştirilmiş bir Tensor çipini piyasaya sürmekti. Ancak, üretimin gecikmesi ve çeşitli zorluklar nedeniyle Redondo kod adlı çipin 2025 yılına kadar hazır olması bekleniyor.

Son raporlarda, Google’ın TSMC ile anlaşma yaparak Samsung’dan vazgeçtiği ve Tensor G5 çipinin üretiminde TSMC’nin 3 nanometre üretim sürecini kullanacağı belirtiliyor. Bu çipte Fan-Out adı verilen bir teknoloji kullanılabileceği de söyleniyor. Bu sayede çipin kalınlığı azaltılırken, transistör yoğunluğu artacak. Bu da performansı artırırken güç tüketimini düşüren bir şey olacaktır.

Google’ın tamamen özelleştirilmiş bir Tensor çipini 2025 yılında piyasaya sürmeyi planlaması, şirketin donanım ve yazılım arasındaki entegrasyonu güçlendirerek daha yüksek performanslı telefonlar sunma hedefini yansıtıyor.

Hatırlatmak gerekirse Pixel telefonlar şu anda yapay zeka özellikleriyle rakipsiz durumda ve özellikle kamera konusunda yazılım ve donanımın uyumlu çalışması sayesinde Google Pixel telefonlar resim alanında iPhone’ları ve Samsung Galaxy telefonları geçerek liderlik sırasına oturmuş durumda.

Bu hamle, Google’ın Apple gibi büyük oyuncularla rekabet edebilme stratejisinin bir parçası olarak önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Tamamen özelleştirilmiş bir çipin kullanılması, Google’ın kullanıcılarına daha üstün bir deneyim sunabilmesini sağlayacak ve Pixel akıllı telefonlarının performansını daha da artıracaktır.

Özelleştirilmiş bir çipin kullanılması, Google’ın rekabet gücünü artırarak Apple gibi rakiplerle başa çıkabilme yeteneğini güçlendirebilir. Kullanıcılar, bu çipin tanıtılmasıyla beraber daha yüksek performans, verimlilik ve gelişmiş işlevsellikle donatılmış Pixel cihazlara kavuşabilecek. 2025 yılında piyasaya sürülecek tamamen özelleştirilmiş Tensor çipiyle birlikte Google’ın teknoloji dünyasındaki etkisi daha da artabilir.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi MIX Fold 3 Çok Güçlü Geliyor! Z Fold 5 Diz Çökecek!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 2025 yılında bu çipi görebilecek miyiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!