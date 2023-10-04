Apple’ın iPhone 15 Pro modelleri, yeni A17 Pro çipini kullanarak gelişmiş hesaplama ve grafik performansı sunuyor. Ancak bu yeni modellerde aşırı ısınma sorunlarıyla ilgili raporlar ortaya çıkmış durumda. Apple, bu sorunun temel nedenini açıklamamış olsa da, bir dizi potansiyel neden öne sürülmüş durumda. Bazı kullanıcılar, sorunun A17 Pro çipinden kaynaklandığını düşünüyor ve ayarlarla çözülebileceğini iddia ediyor. Ancak analist Ming-Chi Kuo, sorunun A17 Pro çipinden kaynaklanmadığını belirtiyor.

Bir YouTuber ise üçüncü taraf bir Instagram uygulamasının iPhone 15 Pro’nun aşırı ısınma sorununa neden olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, yeni titanyum kaplamanın da soruna katkıda bulunabileceği iddia ediliyor.

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Apple ise sorunun muhtemelen yazılımsal bir hata olduğunu düşünüyor ve bu sorunu düzeltecek bir iOS güncellemesi üzerinde çalıştığını belirtiyor. Ancak bu güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hakkında bir açıklama yapmadı.

Apple, ayrıca yeni bir iOS güncellemesi çıkarırken iPhone 15 Pro’nun performansının düşmeyeceğini belirtiyor. Bu, cihazın hala yüksek performans sunmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Sonuç olarak, iPhone 15 Pro’nun aşırı ısınma sorunuyla ilgili kesin bir neden henüz bilinmese de, Apple bu sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor ve kullanıcıların bu sorunu yaşamaya devam etmemesi için çözüm arayışında. Ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hala belirsiz.