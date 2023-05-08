Google, 10 Mayıs’ta iki günlük Google I/O 2023 etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Teknoloji devinin iki Pixel telefonunu tanıtması bekleniyor. Biri şirketin ilk katlanabilir telefonu olacak ve Pixel Fold olarak onaylandı, diğer telefonun adı ise henüz açıklanmadı. Ancak bunun Pixel 7a olacağı tahmin ediliyor. Ek olarak yaklaşan cihazın 11 Mayıs’ta bir e-ticaret sitesindeki tanıtım afişi aracılığıyla Hindistan’da piyasaya sürüleceği doğrulandı. Telefon kar beyazı rengiyle dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar.

Pixel 7a görüntüleri, Hindistan’da kullanılabilirliğini doğrulayan bir promosyon afişinin bir parçası olarak Flipkart’ta web sitesinde göründü. Pixel telefon 11 Mayıs’ta piyasaya sürülecek. Görsele göre telefon Pixel 7 serisi ile benzer bir tasarım taşıyor. Bunun dışında, yaklaşan telefonun teknik özellikleri ve özellikleri hakkında şirket tarafından resmi olarak paylaşılan herhangi bir ayrıntı yok. Bununla birlikte, çeşitli söylentiler ve sızıntılar bize yaklaşmakta olan Pixel telefonun beklenen özellikleri hakkında fikir verdi.

Daha önce, telefonun rengi ve bazı temel özellikleri bir ihbarcı tarafından sızdırılmıştı. Bir rapora göre, Google Pixel 7a’nın Arktik Mavisi, Karbon ve Pamuk renk seçenekleriyle gelmesi muhtemel. Akıllı telefonun bir Tensor G2 işlemci ile geleceği belitildi. Ayrıca 90Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç Full-HD+ ekrana sahip olacak. Kamera tarafında, 64 megapiksel birincil sensör tarafından yönetilen çift arka kamera ünitesi ile gönderileceği tahmin ediliyor. Ayrıca arka panelde ultra geniş lensli 12 megapiksellik bir sensör de olabilir. Özçekimler için 13 megapiksellik bir ön kamera barındırabilir.

Ayrıca, telefonun fiyatı da sızdırıldı. Fiyatının 450 ila 500 dolar arasında olması bekleniyor.

Bu arada Google, yaklaşmakta olan Pixel Fold telefonunu da tanıtarak tasarımını, menteşe mekanizmasını, iç ekranını ve temel yazılımını sergiledi. Telefonun arka kısmında üç kamera ve bir LED flaş ünitesi barındıran kalın bir kamera modülü olduğu görülüyor.

Cihazın Google’ın mevcut nesil Tensor G2 işlemcisi ile gelmesi muhtemel. Cihazın 17,4:9 en boy oranına ve 120Hz yenileme hızına sahip 5,8 inç OLED dış ekrana (1.080×2.092 piksel) sahip olması beklenirken, iç kısımda 6:5 en boy oranına sahip 7,6 inç iç ekran (1.840 x 2.208 piksel) bulunacak.