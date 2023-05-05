Vivo X90 serisi, Kasım 2022’de şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olarak duyurulmuştu. Şimdi, yeni bir çevrimiçi veritabanı, halefi olan ve yakında piyasaya sürülecek olan yeni X90S modelinin temel ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Vivo X90S, Dimensity 9200 ve 12GB RAM ile geliyor

Çinli akıllı telefon üreticisi X90S modelini MediaTek Dimensity 9000 serisi yonga setiyle duyuracaktı. Google Play Console listesinde görüldükten sonra, bu cihazın amiral gemisi sınıfı Dimensity 9200 işlemciye sahip olduğu doğrulandı. İşlemci ayrıca 12GB RAM’e sahip en az bir varyantla gelecek. Çevrimiçi veritabanı, Vivo X90S’in kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemi ile çalışacağını ortaya koydu.

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Bu bilgilerin yanı sıra, Google Play Console listesinde ortaya çıkan tek bilgi V2241A model numarası ile karşımızda. Ayrıca, listelemede cihazın önden tasarımını ortaya çıkaran bir görüntüsü de vardı. Selfie kamerası için merkeze hizalanmış delikli bir kesik ile her tarafta minimal çerçevelere sahip olduğunu görebiliyoruz. Kısa bir süre önce Vivo X90S’in 10 Mayıs’ta duyurulacak olan Dimensity 9200+ işlemci ile geleceği söylenmişti.

Başka bir deyişle, yonga seti henüz tanıtılmamış olan Dimensity 9200+ da olabilir. Peki siz telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Vivo diğer rakiplerine göre fiyat performas cihazı ortaya çıkarabilecek mi? Yeni detaylar için takipte kalın.