Bildiğiniz üzere Google’ın yaklaşmakta olan Pixel 7 serisi akıllı telefonları 6 Ekim’de duyurulacak. Bugüne kadar telefonlar hakkında birçok haber yapıldı. 6 Ekim günü ön siparişe açılacak cihazlar ancak 18 Ekim tarihinde dağıtıma çıkacak. Telefonun daha öncesinde haberlere çıkan teknik ve tasarım özelliklerinden sonra en çok merak edilen şey yeni serinin etiket değeriydi. Bizi bu konuda biraz olsun aydınlatan ünlü teknoloji yazarı Artem Russakovskii, lansman etkinliğinden önce önemli açıklamalarda bulundu. Sizin için telefonun fiyatlandırma ve diğer teknik özelliklerini haberimizde derledik.

Google Pixel 7 Serisi, Selefi İle Aynı Maliyette Üretilecek

Lansman etkinliği öncesinde, Artem Russakovskii’den gelen yeni bir sızıntı Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun fiyatlandırmasını ortaya çıkardı. Sızıntıya göre, kod adı Panther olan Pixel 7’nin fiyatı 599 dolar, kod adı Cheetah olan Pixel 7 Pro’nun fiyatı ise 899 dolar olacak. İddialarda verilen değerler geçen seneki Pixel 6 serisinin etiket değerleri ile aynı. Bu durum yeni telefonların selefleriyle aynı maliyette üretildiğini gösteriyor. Ancak, bu söylentilerin sadece ABD pazarında geçerliği olduğunu belirtmekte fayda var. Bugün çıkan diğer söylentiler farklı bölgelerde iPhone serisindeki gibi bir fiyat artışının mümkün olduğunu söylüyor.

Google Pixel 7 Hakkında Bilinen Tüm Özellikler

Birkaç değişiklik hariç, Pixel Pro, Pixel 6 Pro’daki tasarım öğelerinin çoğunu koruyacak. Cihazın 6,7 inç 120Hz OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Yakın tarihli bir Geekbench sonucunun ortaya koyduğu gibi, cihaz 12GB RAM ile eşleştirilmiş Tensor G2 yonga setinden güç alacak. Akıllı telefonun arka tarafında profesyonel fotoğraflar adına üç sensör bulunacak. Bunlar arasında 50MP ana kamera (Samsung GN1), 13MP ultra geniş kamera (Sony IMX38) ve 48MP telefoto kamera (Samsung GM1) yer alacak. Telefonun selfie kamerası için ise bir adet 10.87MP (Samsung 3J1) sensör bulunuyor.

Serinin ana modeline bakacak olursak Pixel 7’nin arkasında 50MP ana kamera (Samsung GN1) ve 13MP ultra geniş kamera (Sony IMX38) bulunacak. Cihazın 6.4 inç 90Hz OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Yeni canavar, Pro modeliyle aynı ön kameraya sahip olacak ve ayrıca Tensor G2 yonga seti tarafından desteklenecek.

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