İlk defa teaser olarak Google I/O 2022 etkinliğinde tasarımı gösterilen Pixel 7 serisi, geçtiğimiz haftalarda resmi olarak tanıtılmıştı. Yeni Tensor G2 işlemcisi, Titan M2 yapay zeka algoritması ve gelişmiş kamera özellikleriyle birçok kişinin ilgisini çekmişti. İlk Pixel modelinden bu yana kamera konusunda iddialı olan Google, Pixel 7 Pro ile bu iddiasını bir adım öteye taşımış durumda. Birçok farklı kamera, akıllı telefon kameralarını ve yakın zamanda diğer donanımlarını (ekran, batarya, ses vb) da test etmeye başlayan DXOMARK Pixel 7 Pro’yu en iyi akıllı telefonlar sıralamasında en tepeye yerleştirdi.

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Daha öncesinde sizlere markanın tanıtması beklenen ürünlerini anlattık ve akabinde canlı yayın ile ürünleri konuşmuştuk. Beklentileri aşan bir kamera performansı olan Pixel 7 Pro Super Res Zoom özelliğiyle dikkat çekmişti. Peki güvenilir bir kaynak olan DXOMARK, Pixel 7 Pro için hangi testleri yaptı, artıları ve eksileri neler oldu?

Global sıralama ve ultra premimum ($800 dolar ve üstü) segmentte birinci Google Pixel 7 Pro

DXOMARK Pixel 7 Pro testinin özeti için; “Fotoğraf, video ve yakınlaştırma kalitesindeki performansını son kullanıcı perspektifinden ölçmek için Google Pixel 7 Pro’yu titizlikle DXOMARK Kamera testimizden geçirdik. Bu makale, cihazın çeşitli testlerde ve birkaç yaygın kullanım örneğinde nasıl bir performans gösterdiğini açıklar ve yakalanan verilerin bir özetiyle testimizin en önemli sonuçlarını vurgulamayı amaçlar.” şeklinde ifade kullandı.

DXOMARK Google Pixel 7 Pro’nun artıları için;

Zorlu koşullarda bile güzel cilt tonları

Hem fotoğrafta hem de videoda doğru pozlama ve geniş dinamik aralık

Hem fotoğrafta hem de videoda hızlı ve doğru otomatik odaklama, genellikle dış mekan koşullarında geniş alan derinliği

Arkadan aydınlatmalı portre sahneleri de dahil olmak üzere çoğunlukla hoş kontrast

Özellikle parlak ışıkta iyi detay

Hem statik hem de yürüme sahnelerinde etkili stabilizasyon

Ultra genişten uzun menzilli tele kadar tüm zoom aralıklarında genel olarak iyi ayrıntı verebilmesini gösterdi.

DXOMARK Google Pixel 7 Pro’nun eksileri için;

Hem fotoğrafta hem de videoda yüksek kontrastlı sahnelerde ve düşük ışıkta gölge gürültüsü

İç mekan koşullarında bazı vurgu kırpma

İç mekan video çekimlerinde renk tonları

Hafif çınlama, parlama ve ton kayması

Yakın mesafeden yakın plan çekimlerde biraz ayrıntı kaybı, görüntü paraziti vermesini öne sürdü.

Pixel 2’den sonra ilk defa bir Google telefonu listenin başında

DXOMARK ayrıca Pixel 7 Pro için şu açıklamaları yaptı: ” 147 DXOMARK Kamera puanı ile Google Pixel 7 Pro, bunu başaran son Google cihazı olan Pixel 2’den beş yıl sonra sıralamamızın en üstüne çıkıyor. Pixel 7 Pro, tüm test kategorilerinde çok tutarlı sonuçlar gösterdi. Pixel 7 Pro, Fotoğraf veya Video alt puanlarında en yüksek puanları alamazken, yine de en iyilerle rekabet ediyor ve bir paket olarak fotoğraf ve video performansına eşit değer veren kullanıcılar için şu anda en iyi seçenek. Cihaz, güçlü kontrast koruması, güzel cilt tonu oluşturma, hızlı yakalama ve iyi hareket dondurma özellikleri sayesinde özellikle arkadaşlar ve aile kategorisine göre kullanım durumumuzda başarılı.

Google Pixel 6 Pro ile karşılaştırıldığında, güncellenmiş yazılım algoritmaları ve daha iyi optimize edilmiş kamera ayarı sayesinde yakınlaştırma ve video dahil birçok alanda iyileştirmeler fark ediliyor. Örneğin, kamera artık bir füzyon algoritması ile birlikte geliyor – daha önce Ultra-Premium segmentindeki birkaç rakipte gördüğümüz bir şey – bu, tele yakınlaştırmayı kullanırken doku oluşturmayı iyileştiriyor. Sistem, hem birincil hem de tele kameralardan gelen görüntü bilgilerini kullanıyor ve herhangi bir tele yakınlaştırma ayarında mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sunmak için bunları birleştiriyor.

Ultra geniş kamerayı kullanan ve çeşitli koşullarda güzel yakın plan çekimler sağlayan bir makro modu da var. Bir özneye yaklaştıkça cihaz otomatik olarak makro moduna geçiyor. Ancak bu işlev, uygulama arayüzünde hızlı bir dokunuşla devre dışı bırakılabilir durumda.

DXOMARK, videoyu genel olarak en iyi kaliteyi sağlayan ayarlarda test eder. Pixel 7 Pro söz konusu olduğunda bu test 4K çözünürlükte ve HDR10+ seçeneği devre dışıyken test edilir.”

Peki siz Google Pixel 7 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce birinciliği hak eden bir telefon mu? Pixel 7 Pro’nun DXOMARK’ın detaylı kamera incelemesine göz atmak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.