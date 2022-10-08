Google geçtiğimiz günlerde Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu tanıtmıştı. Lansmanda Google, cihazların çok önemli bir özelliğinden bahsetti. 30x dijital zoom. Bunda ne var diyebilirsiniz ancak Pixel 7 Pro’nun 30x dijital zoom’unu diğer cihazlardan ayırmak gerek. Pixel 7 Pro, Tensor G2 işlemcisi ile birlikte sizin 30x dijital zoom ile çektiğiniz fotoğrafı düzenleyerek sanki dijital zoom değilde optik zoom kullanılmış gibi gösteriyor. Google bu teknolojisine Super Res Zoom ismini vermiş.

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Bunu göstermek için Manhattan’daki One World Trade Center binası fotoğraflanmış.

Fotoğraflarda da gördüğünüz üzere dijital zoom ile çekilmiş olmalarına rağmen görüntüler oldukça net. Hele hele aradaki mesafeyi düşünecek olursak. Birkaç görsele daha göz atalım.

Super Res Zoom bu şekilde. Siz Pixel 7 Pro’nun bu özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.