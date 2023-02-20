İnternet tarayıcıları arasındaki savaş günden güne büyümeye devam ediyor. Firefox ve Opera‘nın yanında Brave gibi yükselişe geçen tarayıcılar karşısında Google’ın hamle yapması gerekiyordu. Bu beklenen hamle nihayet geldi. Google Chrome RAM tüketimi konusunda geç de olsa çok ciddi bir adım atacak gibi görünüyor. Google, tüm kullanıcılar için Chrome tarayıcısına Bellek Tasarrufu ve Enerji Tasarrufu modlarını uygulamaya başladı.

Bu yeni modda Chrome, etkin olmayan sekmeler için ayrılan belleği boşaltıyor. Bu, etkin sekmeler ve diğer uygulamalar için daha fazla kaynak bulunması ve Chrome’un hızının düşmemesi için gereklidir. Etkin olmayan sekmeler, onlara tıklar tıklamaz aktif hale gelir.

Enerji tasarrufu modunda, Chrome, arka plan etkinliğini ve sayfaların sorunsuz kaydırılması ve videodaki kare hızı gibi görsel efektleri sınırlayarak pil gücünden tasarruf sağlıyor. Pil seviyesi yüzde 20’ye düştüğünde veya dizüstü bilgisayar pille çalışırken bu modu etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.

İnternet ve teknoloji devi yeni aktif bellek kaydetme moduyla Chrome’un yüzde 30’a kadar daha az bellek kullandığını ve aktif sekmelerin video ve oyunlar ile sorunsuz çalışmasını sağlamak için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu yeni özellik sayesinde RAM tüketimini dengelemek için sekmeler uyku moduna geçirilecek. Bu sayede arkaplanda açık olan sekmelerin RAM’i tüketmesinin önüne geçilecek.

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Google’ın bu yeniliği yaz aylarına doğru Windows ve Mac kullanıcılarına sunması bekleniyor. Mobil tarafta gayet başarılı işlere imza atan Chrome’un, masaüstü sürümü de bu yıl içerisinde beklenen seviyeye çıkacak gibi görünüyor.