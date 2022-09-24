Elektronik imza yazılımı üreticisi DocuSign, yeni CEO olarak Allan Thygesen’ı işe aldığını açıkladı. Duyuru, DocuSign’ın son beş yıldır CEO’su olan Dan Springer’ın istifa ettiğini söylemesinden üç ay sonra geldi. Duyurunun ardından DocuSign hisseleri uzun vadeli işlemlerde %3’ten fazla yükseldi.

Diğer bulut yazılım şirketleri gibi, DocuSign da tüketiciler ve kurumsal çalışanlar belgeleri imzalamak için dijital yollara daha bağımlı hale geldikçe, Covid-19 sırasında yatırımcılar arasında daha büyük bir ilgi dalgası yaşadı. Ama yakın zamanda ilgi azaldı. Mesai sonrası hareketine rağmen, DocuSign hisseleri bu yıl şimdiye kadar %64 düştü.

10 Ekim’de Thygesen, DocuSign’ın başkanı ve geçici CEO’su Maggie Wilderotter’ın yerini alarak şirketin yönetim kurulunda yer alacak. Thygesen, en son Amerika ve küresel ortakların başkanlığını yaptığı Alphabet’in yan kuruluşu Google’da yaklaşık 12 yıl geçirdi. LinkedIn profiline göre, bu görevde Google reklam gelirinde 100 milyar dolardan sorumluydu. Bulut iletişim şirketi RingCentral’ın yönetim kurulunda da yer alıyor.

Thygesen yaptığı açıklamada, “DocuSign’ın dijital anlaşmalar için en güvenilir, tam entegre platformu sunma konusunda uzun bir geçmişi var. Şirkete bir sonraki büyük bölümünde liderlik etmekten onur duyuyorum. Büyük ölçüde kullanılmayan 50 milyar dolarlık bir küresel pazar fırsatımız var. Sektörler ve coğrafyalar arasında çeşitli müşteri tabanımızı büyüterek bu fırsatı yakalamak için birinci sınıf ekibimizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.” dedi.

Bu ayın başlarında DocuSign, 31 Temmuz’da sona eren çeyrekte 2021’deki %58’lik büyümeye kıyasla %22 gelir artışı bildirdi.

Şirket, 2018’de Nasdaq’ta halka açıldı ve Acrobat Sign hizmetini sunan Adobe ile rekabet ediyor. Springer, aralık ayında bir UBS konferansında, Adobe’nin “Hey, DocuSign kadar iyi olamayacağız.” diyen bir değer satışına odaklandığını söyledi.

Haziran ayında, yatırımcılar para kaybeden hisse senetlerinden bıktı. Bunun yanı sıra artan faiz oranları yatırımcıları daha savunmacı yatırımlara yöneltti. Örneğin, DocuSign analistlerin beklentilerinin altında kalan ve hisse senedini neredeyse %25 oranında aşağı çeken sonuçlar yayınladı.

Thygesen, şirket belirli stok hedeflerine ulaşabilirse, diğer tazminatına ek olarak sınırlı stok birimleri alacak.