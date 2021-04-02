Akıllı telefonlar, bileşen kıtlığı sebebiyle yüksek fiyata üretilecek!

Akıllı telefon pazarı, amiral gemisi düzeyindeki cihazların sorunsuz olarak halka sunulmasının ardından en az kayıpla pandemiyi atlattı. Öte yandan, bazı şirketler sonraki aylarda yaşanan bileşen kıtlığı sebebiyle oldukça zor zamanlar geçirdi. Şimdi ise bileşen kıtlığının etkileri artarak devam ediyor. Bileşen eksikliği, şirketlerin fiyatları arttırmasına ve bu fiyat artışını kıtlığa bağlamasına sebep oluyor. Her ne kadar gerçekten bir kıtlık bulunsa da fiyatlara bu kadar çok etki etmesi anlamsız. Belki de şirketler bu durumu, satışlar ve kârlarla ilgili olarak kullanıyorlardır. Çoğu firma, yaşadığı bileşen sıkıntılarını halka aktarıp fiyatları olabildiğince yükseltiyor.

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Akıllı telefon fiyatları önümüzdeki dönemde değişecek mi?

Yakın tarihli bir röportajda Realme China Başkanı, çip ve batarya eksikliğinin tedarik zincirinde sıkıntılara yol açtığını belirtti. Bununla birlikte, mobil cihaz fiyatlarının bu yılın ikinci yarısında dalgalanabileceğini de söyledi. Önümüzdeki dönemde, arz ve talep oranı tüm akıllı telefon endüstrisinin fiyatlandırma politikasını belirleyecek. Xiaomi’nin başkanı Lei Jun, Realme’nin yöneticisini doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Lei Jun’a göre şirketin büyük bir çip sıkıntısı bulunmakta. Ayrıca bu sıkıntı ileride üretilmesi planlanan telefonların üretimini de zora sokacaktır. Tahminlere göre çip tedarik sıkıntısı, en az iki yıl sürecek. Eğer bu tahmin doğru çıkarsa ileriki dönemde elektronik cihazların fiyatlarının yükselmesi muhtemel.

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Görünüşe göre üst düzey yöneticiler, fiyatların artmasının kaçınılmaz olduğunu düşünmekte. Ayrıca bu açıklamalara göre herhangi bir teknolojik cihaz satın almak isteyen kullanıcılar ellerini çabuk tutmalı. Çünkü gelecekte bu cihazların fiyatlarında önemli derecede artışlar olacak gibi gözüküyor. Şubat ayında Samsung, 24 milyon adet mobil cihazı piyasaya sürdü. Bununla birlikte aylık bazda pazar payı %23.1 oldu. Bu, şirketin önde gelen akıllı telefon tedarikçileri sıralamasında ilk sıraya geri dönmesini sağladı. Karşılaştırma için bu yılın ocak ayında Samsung’un pazar payı %15.6 olarak kayda geçmişti.

Bu yılın ilk ayında, mobil cihaz pazarındaki liderlik Apple’ındı. Şirketin ocak ayı bazında aylık pazar payı oranı %25.4’dü. Ancak akıllı telefon satışları, şubat ayında yavaşladı. Satılan 23 milyon iPhone ile şirket, bu seride bitiş çizgisine yaklaştı. Firmanın şubat ayı pazar payı ise %22.2 oldu. Bu da geçen yıl şubat ayında satılan cihaz hacminin %74 üzerinde. Sonuç olarak baktığımızda Apple, mobil cihaz satışı konusunda liderliğe oynuyor. Ayrıca Samsung da bu konu üzerinde hatrı sayılır şekilde çalışıyor.

Akıllı telefon satışlarında 2020 yılının dördüncü çeyreğinde hangi firmalar öne çıkmıştı?

Geçtiğimiz sene Apple, 90.1 milyon adet satışla başlayıp 385.9 milyon satışla yılı bitirdi. 2020 yılında pazar önceki senenin dördüncü çeyreğine göre %4.3 büyüdü. Tüm önde gelen akıllı telefon firmaları, 2020’nin sonunda yılın başına göre büyüme gösterdi. Yılın sonlarına doğru piyasaya sürülen iPhone 12 serisi, Apple için oldukça önemli satış rakamları elde etti. Bu satış rakamlarıyla Apple, yıldan yıla %22.2’lik bir büyüme gösterdi. Samsung ise büyük pazarlarda orta ve giriş segment telefonlarıyla oldukça önemli bir büyüme kaydetti. Şirketin son çeyrekte yaptığı 73.9 milyonluk satışın ardından %6.2 oranında büyüdüğünü gördük. Bu veriler, Samsung tarafından oldukça iyi olarak değerlendiriliyor.

Xiaomi, 43.2 milyon satış ile dördüncü çeyrekte üçüncü oldu. Tüm yılın verilerine bakıldığında Xiaomi, %32 ile yıldan yıla en çok büyüyen şirket oldu. Huawei ise %42.4 ile önemli oranda daha az telefon satışı gerçekleştirdi. Bununla birlikte, 2020 yılı için toplam satışı gerçekleşen akıllı telefon sayısı 1.29 milyara ulaştı. 2019 yılında ise bu sayı 1.37 milyar olarak raporlara yansımıştı. Sonuç olarak, bu sene ortaya çıkan pandemi ile birlikte telefon satışlarının %5.9 oranında azaldığını gördük. Fakat IDC verileri, 2021 yılının telefon satışlarının bu yıldan çok daha fazla olacağını belirtiyor. Ayrıca yeni teknolojiler ile üst segment telefon satışları da artış gösterebilir.