Honor 50, Snapdragon 778G yonga setiyle gelecek!

2021’de kullanmak serimize bu seferde SONY Xperia XZ1 konuk oldu. SONY, yakın zamana kadar gerek amiral gerekse orta seviyede çıkarttığı telefonlar ile kullanıcılar tarafından fazlasıyla tercih edilen bir markaydı. Lafı fazla uzatmadan Xperia XZ1’in detaylarına geçelim.

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SONY telefonları ülkemizde satışta olduğundan beri malzeme kalitesi, yazılım ve güncelleme desteği, ekran ve ses özellikleri, Z1 modelinden itibaren sunduğu IP Sertifikası (Su ve toza dayanıklılık sertifikası) ile öne çıkıyordu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da fazlasıyla ilgi çekiyordu. Ülkemizde son Türkiye Garantili olarak satılan amiral sınıfında olan Xperia XZ1 modelini ele aldık.

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Sony Xperia XZ1 aslında tam anlamıyla bir amiral gemisiydi. Yekpare alüminyum kasasıyla, stereo hoparlörü, içerisindeki ekran teknolojisi, IP sertifikası ve diğer öne çıkan özellikleri onu satıştaki en iyilerden birisi yaptı. Rakipleri de çok güçlüydü ve SONY tasarım dilinde ısrarcı olması ve yeniliğe açık olmaması sebebiyle artık sıkıcı tasarım damgası yemişti. Özellikle ekran/kasa oranı o zamanlar için çok fazlaydı. Ekran demişken teknik özelliklerini de belirtelim;

5.2 inç boyutunda, IPS LCD, HDR10 destekli, SONY Triluminos ekran teknolojisini içinde bulunduran ve ayrıca X-Reality Engine motoruna sahip bir ekrana sahip. Ek olarakta Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve %68.6 ekran kasa oranı bulunduruyor. Ekran deneyimi konusunda iyi işler başarsa da ekran/kasa oranı sebebiyle bu deneyim biraz da olsa törpüleniyor.

İçerisinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve grafik tarafında da Adreno 540 bulunuyor. Genel itibariyle zamanının en iyi işlemcisi olan bu işlemci amiral sınıfında yer alıyor. Günümüzde Qualcomm Snapdragon tarafında 720G veya 732G ayarında bir performans sergiliyor. Ancak amiral sınıfı bir işlemcisi olduğunda dolayı günümüz popüler oyunlarından PUBG ve PES2021 oyunlarını yüksek grafik ve yüksek fps ayarlarında rahatça oynatabiliyor. 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneği günümüzde orta seviye telefonlarda gördüğümüz değerler olsa da bu RAM seviyesi bu telefon için gayet yeterli oluyor. Android 8 ile piyasaya çıkıp Android 9 sürümünde kalan modelde Xperia UI bulunuyor. Üzerinden fazlasıyla zaman geçmiş olmasına rağmen arayüzün tabiri caizse yağ gibi akması şaşırtıyor. Günlük kullanımda (mesajlaşma, video izleme, sosyal medya kullanımı) herhangi bir donma, tıkanma veya kasma yaşatmıyor ve “hala kullanılabilir” olduğunu kanıtlıyor.

Batarya konusu bu telefonun yumuşak karnı. Çünkü içerisinde 2700mAh batarya bulunuyor ve artık günümüz değerlerinin baya gerisinde olduğunu kullanınca daha iyi anlayabiliyoruz. Üzerinden geçen seneler pili de eskitmiş pek tabii. Yaptığımız test sonucunda %100’den %0’a yaklaşık 4 saat 2o dakika ekran süresi veriyor. Toplam şarjdan geçen sürede 10 saat. Günün yarısında tekrardan şarj etmek üzücü. Sony Xperia XZ1, Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde 18W’lık bir hızlı şarj yeteneğine sahip. Günümüzde artık 30W ve altı değerler teknolojik olarak gözükse de zamanı için 18W gayet iyi bir değer. 2700mAh büyüklüğündeki pili 1 saat 20 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor.

Sony Xperia XZ1’in kamerası ise zamanında da rakip olan modellerden gerideydi. Birçok markaya sensör veren Sony, kendi amiral gemisi telefonunda orta seviyede bir sensör kullanıyordu. Yazılımında da iyi işler çıkaramayınca ortaya çokta iyi olmayan kareler çıkıyor. Arka tarafta tek kamerası bulunuyor. Bu kamera 19 MP çözünürlüğünde F2.0 değerinde OIS olmayan bir kamera. Sony Exmor RS Sensörleri olan model 4K 30FPS videolar çekebiliyor. Ek olarak 720p @ 960fps/ 1080p @ 960fps ağır çekim yapabiliyor. Videodaki OIS eksikliğini EIS ile kapatıyor. Ön tarafta ise günümüzde vasat olarak değerlendirebileceğimiz bir kamera mevcut. 13 MP çözünürlüğünde F2.0 değerinde olan bu kamera ile HDR çekimler yapabiliyorsunuz. Ek olarak belirtmekte fayda var; her iki kamera ile de herhangi bir portre çekimi gerçekleştiremiyorsunuz.

Sony Xperia XZ1 ses konusunda da iddialı modellerden bir tanesiydi. Bulundurduğu stereo hoparlörü ile bir amiral gemisinde olması gerek özelliklerin tamamı vardı. Verdiği ses kalitesi iyi olsa da sesin yüksekliği tam seste bile az kalıyor. Zamanında Sony kullanıcıları da bundan şikayetçiydi. Hi-Res olması sayesinde bir nebze iyi olan model ses konusunda ortalama diyebiliriz. 3.5mm kulaklık girişinin de olması büyük bir nimet.

Bağlantı tarafında da zamanının en iyi teknolojisi ile donatılan Sony Xperia XZ1 WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojini içerisinde barındırıyor. Son olarak IP68 Sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklılığının olması size güven veriyor. Herhangi bir kaza durumunda telefonun belirli bir seviyeye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.