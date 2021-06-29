Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5a’nın çıkış tarihi belli oldu!
Google Pixel serisi, saf Android deneyimi ve güncel kamera özellikleriyle her yıl kullanıcıların beklediği seriler arasında yer alıyor. Özellikle Google Pixel 3a ve 4a modelleri akıllı telefon kullanıcıları için kompakt ve kullanışlı olarak değerlendiriliyor. Bu yıl tanıtılması planlanan Pixel 5a modelinin de çıkış tarihi merakla bekleniyor. Bununla birlikte global çapta yaşanan çip krizi, akıllı telefonların çıkış tarihini önemli ölçüde değiştirdi. Pixel 5a’nın bu krizden etkilenip etkilenmeyeceği henüz belli değil. Fakat ortaya çıkan son gelişmeler telefonun çıkış tarihi hakkındaki bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.
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Google Pixel 5a, ne zaman piyasaya çıkacak?
Bloomberg yazarı Mark Gurman, yeni cihazın Pixel 4a ile aynı tarihte duyurulacağını açıkladı. Bu da bu yıl Ağustos ayında Pixel 5a’nın tanıtılmasını bekleyebileceğimizi gösteriyor. Bununla birlikte yeni Pixel serisi cihazın yaz sonunda raflarda olacağını söyleyebiliriz. Google, cihazın satılacağı ülkelerin sayısını çip krizi yüzünden azaltmayı planlıyor. Teknolojik cihazlardaki bileşen kıtlığı nedeniyle pek çok firma global çapta satış yaptığı ülke sayısını azalttı. Google’ın bu konuda henüz ne yapacağı tam olarak belli değil.
Google Pixel 5a, Pixel 4a ile karşılaştırıldığında ufak değişiklikler içerecek. Yeni cihazın Pixel 4a’dan biraz daha büyük olması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte bazı sızıntılar, cihazın 6.2 inçlik FHD+ çözünürlüklü OLED bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Pixel 4a, 5.81 inçlik OLED bir panele sahipti. Pixel 5a, polikarbonat kılıf, ekran altı ön kamera ve arka tarafta parmak izi okuyucusu ile gelecek. Telefonda stereo hoparlör ve iki adet arka kamera bulunması bekleniyor. Ayrıca ekranın büyümesi ile birlikte batarya boyutunda ve şarj özelliklerinde de artış olması muhtemel.
3 Ağustos 2020’de tanıtılan Pixel 4a, 20 Ağustos’da piyasaya çıkmıştı. Bunun bir benzerini Pixel 5a’da görmeyi bekliyoruz.
Google Pixel 4a teknik özellikleri
- Ekran: 5,81 inç, 2340 x 1080p çözünürlük, HDR, Gorilla Glass 3
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 3.140 mAh, 18 W hızlı şarj destekli
- İşletim Sistemi: Android 10
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi 200MP kamera sensörü üzerinde çalışıyor olabilir!
Xiaomi 200MP kameraya sahip olan bir telefonun üzerinde çalışıyor olabilir. Hatta hazırlanan bu telefonun tasarım kısmında da kavisli ekrana ve delik ekrana sahip olabileceği konuşuluyor.
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Xiaomi, 2019’un sonlarında Mi Note 10’u piyasaya sürerek 108MP kameraya sahip ilk akıllı telefon piyasaya süren markaydı ve megapiksel konusunda takıntılı insanların markaya olan ilgisini artırdı. O zamandan sonra Samsung ve diğer birkaç markanın telefonlarında 108MP kamera sunduğunu gördük, ancak henüz hiçbir marka bu noktadan sonra ileriye gidemedi.
Şimdi ise, Weibo’da sızıntılar yapmasıyla ün kazanan Digital Chat Station, Xiaomi’yi belirtmek için tavşan emojisini kullanarak 200 MP ana kameralı bir telefon üzerinde çalıştığını iddia etti.
Sızıntı yapan kişi ayrıca bu yeni cihazın SM8450 platformunu kullanacağını ve bunun Qualcomm Snapdragon 888’in 2022’de birçok amiral gemisinde kullanılacak işlemci olması bekleniyor. Twitter’da bilgi sızdırmasıyla ünlenen Evan Blass, yeni yonga setinin özelliklerini bu ayın başlarında sızdırdığını iddia etti. 4nm üretim süreci, Adreno 730 GPU ve Spectra 680 ISP sunacak.
Ek olarak, Digital Chat Station, yeni cihazın ekran ortasında kamera deliği, çift kavisli bir yapıya sahip olacağını belirtiyor. Bu yeni telefonun hangi cihaz ailesine ait olduğunu anlamak için henüz çok erken olduğunu da belirten bir yorum eklemiş. Yine de akıllı telefonlarda 200 MP kameralı telefonları görmek için biraz daha beklememiz gerekeceğini düşünüyoruz. 108MP kameralarla genel olarak görüntü kalitesi artsa da beklenen etkiyi ve popülerliği yaratamadı. Aslında markaların 108MP sensörlere kıyasla daha büyük pikseller ve benzer sensör boyutları sunan 48MP ve 50MP sensörleri kullandığını gördük.
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Akıllı Telefonlar
Lenovo, Snapdragon 895’i ilk kullanan akıllı telefonu piyasaya sürecek!
Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu departmanı genel müdürü Chen Jin, yeni amiral gemisi Lenovo telefonun 2022’den önce tanıtılacağını açıkladı. Bu açıklamadan önce şirketin, Qualcomm’un SM8450 yonga setinden gücünü alan yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Üstelik o dönemde bu telefonun kış aylarında piyasaya sürüleceğini sızıntılarda görmüştük. SM8450, Snapdragon 895 olarak adlandırılacağı için Lenovo’nun bu yonga setini ilk kullanan telefonu çıkarması muhtemel.
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Snapdragon 895 hakkında neler biliyoruz?
Qualcomm’un yeni yonga seti hakkında bazı önemli detaylar yakın zamanda ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 895, yeni Cortex-V9 Kryo 780 GPU ile gelecek. Snapdragon 888’in parametreleri ile karşılaştırıldığında Snapdragon 895’te önemli teorik iyileştirmeler mevcut. Bu iyileştirmeler ile yeni yonga seti, Snapdragon 888’in yerini alacak ve Android’in en güçlü mobil çipi olacak. Qualcomm’un bu çipi Aralık 2021’de piyasaya sürmesi muhtemel gözüküyor.
Xiaomi’nin Snapdragon 895’i kullanan ilk marka olması bekleniyordu. Bunun nedeni, son üç yıl içerisinde Xiaomi ve Qualcomm’un yoğun bir iş birliği içinde olmasıydı. Snapdragon 888 , Snapdragon 865 gibi pek çok yonga seti, ilk olarak Xiaomi telefonlarda piyasaya çıktı. Snapdragon 895 söylentileri ortaya çıktığında, sızıntılar bu yonga setinin ilk kez Xiaomi Mi 12’de görüleceğini söylüyordu. Daha sonra ortaya çıkan makalelerde Xiaomi ve Samsung’un bu yonga setini ilk kullanan firma olmayacağı ortaya çıktı. Şimdi ise son sızıntılarla birlikte Lenovo’nun ilk olması muhtemel gözüküyor. Oyuncu akıllı telefonlarıyla popülerleşen firmanın böyle bir anlaşmaya imza atması, şirket açısından oldukça önemli.
Lenovo, yakın zaman içerisinde Qualcomm ile olan iş birliğini derinleştirdi. Ayrıca iki firmanın yeni ortaklıklar kurmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Snapdragon 895 sızıntılarını ilk olarak Lenovo’dan görmemiz olasıdır. Ancak yine de bazı kaynaklar bunun yeni bir pazarlama hilesi olduğunu söylüyor. Şimdilik, varsayımlar ve ortaya çıkan sızıntıları değerlendirme ile tahminlerde bulunuyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu konu hakkında yeni detaylar görmeyi bekliyoruz.
Lenovo Legion 2 Pro Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.92 inç – Samsung E4 AMOLED – 144 Hz – 1080 x 2460 piksel – HDR10+ – Corning Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8 GB/12 GB/16 GB/18 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB/ 512 GB
- Ön Kamera: 44 MP f / 2.0
- Arka Kamera: 64 MP, f / 1.9 geniş açılı – 16 MP ultra geniş açılı – 2 MP makro kamera
- İşletim Sistemi: Android 11 – Legion OS
- Batarya: 5500 mAh – Tek kablo ile 65W çift Usb-c kablo ile 90W hızlı şarj
- Ağırlık: 262 gram
- Renk Seçenekleri: Titanyum beyazı ve Ultimate siyah
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Akıllı Telefonlar
OPPO’NUN YENİ YERLİSİ | OPPO A74 KUTU AÇILIŞI
OPPO, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. OPPO’nun diğer yerli telefonlarından sonra şimdi de yeni yerli üretim telefonu OPPO A74’ün kutusunu açıyor ve özelliklerine hep beraber yakından bakıyoruz.
Bakmakta fayda var: Twitter, Facebook benzeri emojiler getiriyor!
Yerli OPPO A74’ün teknik özellikleri ise şöyle:
Ekran: 6.43 inç, 1080×2400 Full HD+ çözünürlük
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Bellek: 4GB RAM
Hafıza: 128GB Depolama + 256GB’a kadar microSD kart desteği
Arka Kamera: 48+2+2
Ön Kamera: 16MP
Pil: 5000 mAh, 33W Hızlı Şarj destekli
Boyutlar: 160.3mm x 73.8mm x 7.95mm
Ağırlık: 175 gram
Renk: Prizma Siyahı, Gece Mavisi
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