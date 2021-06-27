Lenovo, Snapdragon 895’i ilk kullanan akıllı telefonu piyasaya sürecek!

Lenovo’nun Çin’deki cep telefonu departmanı genel müdürü Chen Jin, yeni amiral gemisi Lenovo telefonun 2022’den önce tanıtılacağını açıkladı. Bu açıklamadan önce şirketin, Qualcomm’un SM8450 yonga setinden gücünü alan yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Üstelik o dönemde bu telefonun kış aylarında piyasaya sürüleceğini sızıntılarda görmüştük. SM8450, Snapdragon 895 olarak adlandırılacağı için Lenovo’nun bu yonga setini ilk kullanan telefonu çıkarması muhtemel.

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Snapdragon 895 hakkında neler biliyoruz?

Qualcomm’un yeni yonga seti hakkında bazı önemli detaylar yakın zamanda ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 895, yeni Cortex-V9 Kryo 780 GPU ile gelecek. Snapdragon 888’in parametreleri ile karşılaştırıldığında Snapdragon 895’te önemli teorik iyileştirmeler mevcut. Bu iyileştirmeler ile yeni yonga seti, Snapdragon 888’in yerini alacak ve Android’in en güçlü mobil çipi olacak. Qualcomm’un bu çipi Aralık 2021’de piyasaya sürmesi muhtemel gözüküyor.

Xiaomi’nin Snapdragon 895’i kullanan ilk marka olması bekleniyordu. Bunun nedeni, son üç yıl içerisinde Xiaomi ve Qualcomm’un yoğun bir iş birliği içinde olmasıydı. Snapdragon 888 , Snapdragon 865 gibi pek çok yonga seti, ilk olarak Xiaomi telefonlarda piyasaya çıktı. Snapdragon 895 söylentileri ortaya çıktığında, sızıntılar bu yonga setinin ilk kez Xiaomi Mi 12’de görüleceğini söylüyordu. Daha sonra ortaya çıkan makalelerde Xiaomi ve Samsung’un bu yonga setini ilk kullanan firma olmayacağı ortaya çıktı. Şimdi ise son sızıntılarla birlikte Lenovo’nun ilk olması muhtemel gözüküyor. Oyuncu akıllı telefonlarıyla popülerleşen firmanın böyle bir anlaşmaya imza atması, şirket açısından oldukça önemli.

Lenovo, yakın zaman içerisinde Qualcomm ile olan iş birliğini derinleştirdi. Ayrıca iki firmanın yeni ortaklıklar kurmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Snapdragon 895 sızıntılarını ilk olarak Lenovo’dan görmemiz olasıdır. Ancak yine de bazı kaynaklar bunun yeni bir pazarlama hilesi olduğunu söylüyor. Şimdilik, varsayımlar ve ortaya çıkan sızıntıları değerlendirme ile tahminlerde bulunuyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu konu hakkında yeni detaylar görmeyi bekliyoruz.

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