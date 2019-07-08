Google Pixel 4 XL tasarımı ortaya çıktı!

Google Pixel 4 XL tasarımı render görselleri ile gözler önüne serildi. Google’ın özellikle saf Android deneyimi ve tek kamerayla harika fotoğraf çekimiyle dikkat çeken Pixel serisi, üç arka kamera ile geri dönüyor.

İlginizi çekebilir; Tek kamera ile efsane fotoğraflar – Google Pixel 3a XL inceleme

Google’ın uzun yıllar boyunca Nexus adını alan birinci parti serisi geçtiğimiz dönemde Pixel adını almıştı. Özellikle tek arka kamera ile çoklu arka kamera kullanan rakiplerine ciddi fark atmayı başaran Pixel serisi, Pixel 4 XL modeliyle üç arka kamera kurulumuna geçiş yapacak. Bu konuda her zaman olduğu gibi OnLeaks tarafından hazırlanan render görselleri üç arka kamera kurulumunun da nasıl olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca ön tarafta da çift ön kameraya geçileceği anlaşılan Google Pixel 4 XL modeli, mobil fotoğrafçılıkta önemli bir eşik atlayacak gibi görünüyor.

Kameranın sol üst tarafta yeni iPhone modellerinde de konumlandırıldığı gibi olacağı anlaşılan Google Pixel 4 XL’ta ana kamera ve geniş açılı kamera yan yana konumlandırılmış. Ayrıca TOF sensörü olacağını tahmin ettiğimiz üçüncü sensör ise yukarı yerleştirilmiş. Ön tarafta ise çentik yerine geniş bir alan kullanan Google, iki sensörü de cihazın sol üst köşesine yan yana konumlandırmayı tarcih etmiş. Aycıda diğer sensörler de kameraların hemen yanında görünüyor.

Cihazda ses kontrol ve güç butonunun sağ tarafa konumlandırıldığı görülen cihazda, Tip-C portu kullanımı ve 3,5 mm kulaklık girişinin ise kaldırıldığı görülüyor. Tasarımsal olarak üst taraftaki bölüm birçok kişi tarafından eleştirilecek kadar geniş kullanılırken, diğer birçok cihazdan ise çok daha az çene bölümü olduğu görülüyor.

Ortaya çıkan detaylara göre 8,2 mm inceliğinde olacak Google Pixel 4 XL modeli 6,25 inç OLED ekran barındıracak. Gücünü ise beklenildiği gibi Snapdragon 855’ten alacak olan telefon, Android 10 Q işletim sistemine sahip ilk cihaz olarak kutudan çıkacak. Son olarak söylentilerde IP68 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı bir şekilde geleceğine de kesin gözüyle bakılıyor.