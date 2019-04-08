Google Pixel 3a onaylandı: Uygun fiyatlı Pixel geliyor!

Google Pixel 3a, web sitesinde yeni Pixel cihazı olarak onaylandı. Google, geçtiğimiz hafta yanlışlıkla Nest Hub Max’i çevrimiçi mağazasında paylaşmıştı. Bu hafta ise Pixel 3a, Google’ın çevrimiçi mağazasında göründü.

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Google, Pixel 3 XL’in ‘Lite‘ sürümü üzerinde çalışıyor ve şu ana kadar telefonla ilgili birçok söylenti kulağımıza gelmesi üzerine adının yanlışlıkla da olsa sızmasıyla, Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL olarak karşımıza çıktı. Böylece Google’ın iki farklı orta seviye akıllı telefonu kullanıcılar ile buluşturacağını öğrendik. Google’ın çevrimiçi mağazasında görülen cihazlar sırasıyla “Sargo” ve “Bonito” kod adlarına sahip.

Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL özellikleri

Sargo: 1080 × 2220 çözünürlüğünde Pixel 3a için 5.6 inç ekrana işaret ediyor. Snapdragon 670 Mobil Platformu kullanacak ve daha önceki raporlara rağmen, cihazın içinde 4 GB bellek olacak. Telefon 64 GB genişletilebilir olmayan saklama alanı içeriyor. Pil kapasitesi: 3000mAh batarya olacak ve Android 9 Pie önceden kurulacak.

Bonito: 1080 x 2160 çözünürlüğe sahip 6 inç ekran taşıyacağı bildiriliyor. Snapdragon 710 Mobile Platform, 4 GB bellek ve 64 GB genişletilemez depolama özelliğine sahip olan aygıtı sürecek. Pil kapasitesi bilinmiyor ve Android 9 Pie önceden yüklenmiş olacak. Geçtiğimiz ay sızan teknik özellikler çoğunlukla onaylanmadığını belirtmek isteriz.

Google, yapmış olduğu bu hamle ile orta segment telefon pazarına resmen girmiş bulunuyor. Telefonların 7 Mayıs‘ta başlayacak olan Google I/O 2019 konferansında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.