Google Duplex, Galaxy S10 modellerine geliyor

Sizin adınıza restoran, kuaför gibi birçok işletmeye rezervasyon yapmak için oluşturulan yapay zeka destekli Google Duplex, Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ telefonlara geliyor.

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Kullanım alanı genişleyecek!

Ekim 2018’de bir geliştirici konferansında duyurulan Google Duplex, ABD’de sadece bazı Pixel modelleri ile uyumlu çalışıyordu. Sizin adınıza rezervasyon yapan yapay zeka robotu artık Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+ cihazlarına da geliyor.

Arama listenizden aranacak işletmeyi seçip arayan Duplex, bir insan gibi konuşarak sizin adınıza rezervasyon yapıyor. Şu anda Amerika’da sadece dört eyalette hizmet veren bu özellik yakın bir zamanda Amerika’nın tümüne, sonrasında bazı ülkelere açılacak.