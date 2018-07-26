Google Pixel 3 XL sizlerle!

Google Pixel 3 XL tasarımı yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı. Kılıf içinde boy gösteren amiral gemisi bizlere yeni modelin tasarım çizgilerini tüm detaylarıyla gösteriyor.

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Google Pixel 3 XL, sessizlikle dolu birkaç aydan sonra, GizmoChina tarafından bugün erken saatlerde paylaşılan bir koruyucu kılıfın içinde tekrar sızdırıldı. Resimlerde, ince çerçeveler ve bir ekran çentiği ile ahizenin yanı sıra 19:9 en boy oranına sahip bir ekranla boy gösteren Android amiral gemisinin önceki tahminleriyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu gösteriyor. Google Pixel serisinin ilk iki kuşağının arkasında bulunan dairesel parmak izi okuyucu, aynı kaynağa göre Pixel 3 Serisi ile dönüş yapacak.