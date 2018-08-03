Google Pixel 3 XL Benchmark’ta ortaya çıktı!

Yeni çıkan bir sızıntıda Google Pixel 3 XL‘e ait Benchmark sonuçları açıkça görünüyor. Daha önce bir çok özelliğiyle ve sızan birçok görselle bizleri heyecanlandıran amiral gemisi, bu sefer performansıyla karşımızda.

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Güçlü işlemci, yeterli RAM ve Android P

20 Ağustos‘ta duyurulması beklenen Google Pixel 3 XL, Android P ile gelen ilk amiral gemisi olacak gibi görünüyor. Son çıkan sızıntılar sayesinde amiral gemisinin nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda fikir sahibi olduğumuz model, bu sefer performansıyla karşımızda. Benchmark sonuçları, bizlere daha önce sızan donanımsal özelliklerin doğru olduğunu gösteriyor. Amiral gemisinin, Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi, 4GB RAM ve Android P gibi özelliklerle karşımıza çıkması bekleniyor.

Pixel 3 XL ile elde edilen kıyaslama sonuçları, beklendiği kadar etkileyici görünmüyor maalesef. Sonuçlara göre; tek çekirdekli testte 2400, çok çekirdekli testte ise 8359 çıkmakta.