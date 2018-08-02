Samsung Galaxy Note 9 ilk videosu sızdı, şimdiye kadar olan tüm sızıntıları doğrulayan bir video ortaya çıktı.

Sızıntılar sayesinde Galaxy Note 9‘un yapabileceklerini ve neye benzeyeceğini pek çok açıdan öğrendik, telefona ait olan bir video internette görüldü.

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Samsung Galaxy Note 9 sızıntısı gerçek mi?

İngiltere telefon aksesuarı perakendecisi Mobile Fun tarafından çekilen, Galaxy Note 9‘un neye benzediğini anlatan videoda telefon tüm açılardan görülüyor, ancak ne yazık ki videoda telefonun ekranı kapalı, yinede sızıntının kaynağı Mobile Fun cihazın gerçek olduğunu iddia ediyor. Mobile Fun, cihazı “Çin’deki kapsamlı bağlantılar” aracılığıyla aldığını söylüyor.

Tasarım farklılığı

Video, Samsung Galaxy Note 9‘un Galaxy Note 8 ile dikkat çekecek derecede benzer bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor, ancak telefon son neslinden daha ince çerçevelere sahip.

Önceki sızıntılarda görüldüğü gibi, arkada flaşlı ve birkaç başka teknik parçası olan çift sensörlü bir kamera bulunurken, parmak izi sensörü, Galaxy Note 8’de olduğu gibi kameranın yanında değil, kameraların altında olacak.

Tanıtıma çok az kaldı

Neredeyse her şeyi ile sızan Samsung Galaxy Note 9 modelini çok beklemeden 9 Ağustos’ta New York’taki resmi lansman tarihinde göreceğiz.