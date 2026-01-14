Google tarafından geliştirilen ve orta segmentin en iddialı oyuncularından biri olması beklenen Pixel 10a modeli hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Android Headlines tarafından paylaşılan ve resmi olduğu belirtilen yeni render görüntüleri, cihazın tasarım detaylarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Peki, Pixel 10a rakipleri karşısında nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacak?

Pixel 10a tasarımı resmi görüntülerle netleşiyor

Sızdırılan Google Pixel 10a görüntülerine baktığımızda, cihazın “Obsidian” adı verilen koyu gri renk seçeneğiyle öne çıktığını görüyoruz. Tasarımın genel hatları itibarıyla bir önceki model ile büyük benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak kamera modülünün boyutu, flaş yerleşimi ve arka kapaktaki Google logosunun konumlandırılmasında ufak ama dikkat çekici farklar bulunuyor.

Cihazın ön yüzünde ise ekran çerçevelerinin kalınlığı dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Daha önce paylaşılan bazı taslak çizimlerde çerçevelerin çok daha ince olacağı öngörülse de, bu yeni sızıntı cihazın daha belirgin çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Bu durum, Pixel 10a modelinin uygun fiyatlı yapısını korumak adına yapılmış stratejik bir tercih olarak değerlendiriliyor.

Dört farklı renk seçeneği ve güçlü donanım

Sadece tasarım değil, renk seçenekleri konusunda da teknoloji dünyasında önemli duyumlar var. İddialara göre cihaz; Obsidian, Berry (canlı kırmızı), Fog (açık mavi) ve Lavender (açık mor) olmak üzere dört farklı renk alternatifiyle satışa sunulacak. Bu geniş yelpaze, Pixel 10a modelinin her kesimden kullanıcıya hitap etmesini amaçlıyor.

Donanım tarafında ise Pixel 10a, gücünü amiral gemisi Pixel 10 serisinden tanıdığımız Tensor G4 işlemcisinin yüksek saat hızına sahip bir versiyonundan alacak. Cihazın 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran, 5.100 mAh kapasiteli bir batarya ve güncel kamera sensörleriyle gelmesi bekleniyor. İşlemci mimarisindeki bu güncellemeler, yapay zeka işlemlerinin cihaz üzerinde çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor.

Google, bu yeni modeliyle Apple’ın beklenen iPhone 17e ve Samsung’un Galaxy S25 FE gibi güçlü rakiplerine karşı ciddi bir üstünlük kurmayı hedefliyor. Özellikle yazılım desteği ve saf Android deneyimiyle ön plana çıkan seri, fiyat performans dengesini korumaya çalışacak. Tanıtımın Şubat ayı ortalarında gerçekleşeceği ve cihazın raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google'ın yeni uygun fiyatlı modeli sizce rakiplerini geride bırakabilir mi?