Dünyanın en büyük bellek üreticileri olan Samsung ve SK Hynix, son dönemde artan talep ve daralan arzı değerlendirerek fiyat listelerini güncellemeye hazırlanıyor. Güney Kore merkezli sızıntılara göre, sunucu tarafında kullanılan bileşenlerin fiyatları geçtiğimiz yılın sonuna kıyasla oldukça yükselecek. Peki, bu büyük hamle sonrasında DRAM piyasasında neler yaşanacak?

DRAM fiyatları yüzde 70 oranında artabilir

İki dev üretici, sunucu sınıfı ürünlerde ciddi bir maliyet artışına gitmeyi planlıyor. Bu artışın yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değişebileceği konuşuluyor. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezleri için ihtiyaç duyduğu bu bileşenler, pazarın genel dengesini de değiştirecek gibi görünüyor. Sektördeki kaynaklar bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

RAM fiyatları konusunda yaşanan bu hareketlilik aslında şaşırtıcı değil. Yapay zeka odaklı sistemlerin hızla yaygınlaşması, bellek ihtiyacını daha önce görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Microsoft ve Google gibi devler, olası bir tedarik sıkıntısından korktukları için ellerindeki tüm bütçeyle piyasada bulabildikleri her yongayı satın alarak stok yapmaya çalışıyor.

Durum sadece dev sunucularla sınırlı kalmayacak. Akıllı telefonlar ve bilgisayar üreticileri de bu maliyet artışından doğrudan etkilenecek. Asus gibi donanım devlerinin, yükselen parça maliyetlerini zaman içinde son kullanıcıya yansıtmaları bekleniyor. Yani yakında bir RAM fiyatı artışı mağaza raflarına da uğrayacak diyebiliriz.

Üreticiler artık uzun vadeli sözleşmelerden kaçınarak sadece üç aylık anlaşmalar yapmak istiyor. Bunun sebebi ise fiyatların 2027 yılına kadar yükselmeye devam edeceği beklentisi. Şirketler bu sayede piyasadaki yükselişi anlık olarak fiyatlara yansıtabilmeyi amaçlıyor. Bazı uzmanlara göre bu bellek krizi 2030’lu yılların başına kadar hayatımızda kalabilir.

Yapay zeka ve HBM3E talebi krizi tetikliyor

Fiyatlardaki bu sıçramanın en büyük sorumlusu olarak DRAM teknolojisinin en gelişmiş versiyonu olan HBM3E görülüyor. Yeni nesil yapay zeka veri merkezleri, inanılmaz derecede yüksek performanslı ve hızlı belleklere ihtiyaç duyuyor. Bu durum, fabrikalardaki üretim kapasitesinin büyük bir kısmının bu özel yongalara kaymasına neden oluyor.

Nvidia tarafından geliştirilen H200 hızlandırıcılarında bu özel bellekler tercih ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Çin tarafına yönelik bazı ihracat onaylarını vermesi de küresel talebin bir anda patlamasına yol açtı. Piyasada yeterli ürün bulunmadığı için geleneksel RAM fiyatlarındaki yükseliş de kaçınılmaz hale geliyor.

Broadcom gibi şirketlerin de Google’ın yapay zeka birimleri için siparişlerini artırması, Samsung ve SK Hynix üzerindeki baskıyı iyice artırdı. Üretim kapasitesi talebe yetişemediği için RAM fiyatları tarafında yaşanan bu agresif tutumun bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Pazarın dengelenmesi için yeni tesislerin devreye girmesi gerekiyor.

Pazar araştırma şirketi TrendForce tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde geleneksel DRAM fiyatlarının yüzde 60 seviyelerine kadar artması öngörülüyor. NAND flash bellek tarafında da bir yükseliş beklense de, bu artışın yüzde 38 seviyelerinde kalarak daha sınırlı olacağı tahmin ediliyor.

Mevcut piyasa koşullarında müşterilerin rekabetçi kalabilmek adına yüksek maliyetleri kabul etmekten başka pek şansı yok gibi görünüyor. Gelecekte bir bilgisayar veya telefon toplarken ödenecek RAM fiyatı miktarı, bugünkü seviyelerin çok üzerinde olabilir. Bu nedenle donanım yükseltmesi yapacak kullanıcıların elini çabuk tutmasında fayda var.

RAM piyasasındaki bu hareketlilik, tüm teknoloji ekosistemini etkileyecek bir güce sahip. Üreticilerin esnek sözleşme modellerine geçmesi, piyasadaki belirsizliği de artırıyor. Bu süreçte hem kurumsal şirketlerin hem de bireysel tüketicilerin donanım bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

