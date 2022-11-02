Google, Google Play Games uygulaması için açık beta programını sekiz ülkeye genişletti. Bu sayede kullanıcılar Play Store’daki Android oyunlarını PC’de oynayabilecekler.

Genişleme, beta programı artık ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Singapur’da uygulanıyor. Bu yılın başlarında Google uygulamayı Hong Kong, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Avustralya’da test etmeye başlamıştı.

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Teknoloji sitesi The Verge‘e göre şu anda PC uygulaması üzerinden oynanabilen 85 oyun var. Google’a göre desteklenen oyun kataloğu güncellenmeye devam edecek. Bu oyunların kontrolü fare ve klavye ile yapılabilecek ve oyunlardaki V ilerlemesi aynı Google hesabının kurulu olduğu farklı cihazlar arasında senkronize edilebilecek. Kullanıcılar uygulama içi satın alımlar yaptıysa, bunlar farklı cihazlardaki oyun oturumlarına taşınacaktır. Google Play Oyunlar uygulaması Google Play Puanlarını da destekleyecektir.

Google Play Games aracılığıyla, Android oyunları bir Windows sisteminde yerel olarak çalışacaktır. Uygulamayı çalıştırmak için bir bilgisayarın en az Windows 10, entegre bir ekran kartı ve en az dört çekirdekli bir işlemci ile çalışması gerekiyor. Google’a göre bu sistemde ayrıca bir SSD ve 8 GB ram bellek bulunmalıdır.