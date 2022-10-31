Electronic Arts, Marvel süper kahramanlarına dayanan üç video oyunu için The Walt Disney Company ile bir anlaşma imzaladı. Şu ana kadar sadece bir oyun, yani Motive Studio tarafından yapılan tek oyunculu bir Iron Man oyunu duyuruldu.

CFO Laura Miele Bloomberg’e yaptığı açıklamada, anlaşmanın arkasındaki fikrin diğer EA oyunlarıyla ilgilenmeyen Marvel hayranlarını çekmek olduğunu söyledi. “Diğer EA oyunlarını oynamayan Marvel hayranları var. Aynı şey Yıldız Savaşları için de geçerli.” Respawn Entertainment da dahil olmak üzere EA stüdyoları şu anda birkaç Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor.

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Miele’ye göre, şirket birkaç yıldır Marvel süper kahraman evrenine dayalı oyunların lisanslanması için Disney ile bir anlaşma arayışındaydı. Örneğin, dört yıl önce Marvel Studios’un patronu Kevin Feige ile temas kurduğu söyleniyor. Pandemic sırasında, daha sonra Marvel Games şefi Jay Ong ile temas kurduğu ve bu anlaşmanın ortaya çıktığı söyleniyor.

EA, anlaşma sayesinde piyasaya sürülecek diğer oyunlar hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Örneğin, üç Iron Man oyunu olup olmayacağı ya da söz konusu oyunların her birinin farklı bir Marvel karakteri etrafında mı döneceği bilinmiyor. Şimdilik sadece adı bile henüz açıklanmayan bir Iron Man oyunu duyuruldu.