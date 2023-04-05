Google Now Launcher çıktığında çok ses getirmişti. 10 yaşını deviren bu uygulama için yolun sonu bugün göründü. Google uygulamasının en son beta sürümünde uygulamanın Nisan ayı sonunda kapatılacağını ortaya çıkardı. 2012’de kullanıma sunulan Google Now, basit bir başlatıcıdan daha fazlasıydı ve diğer ürünlere entegre edilmiş özellikler sunuyordu.

Başlangıçta Google Experience Launcher (GEL) olarak bilinen Google Now Launcher (GNL), Google Now kartlarına hızlı erişim ve Google’ın tasarımını yansıtan temiz bir arayüz sağlayan Play Store aracılığıyla Android 4.1 ve üzeri cihazlar için 2014 yılında piyasaya sürüldü.

Google, 2017’de GNL’nin ana yeteneğinin diğer telefon üreticileri tarafından kullanılabileceğini duyurdu ve Pixel Launcher, Google’ın telefonları için ana Launcher haline geldi. GNL’nin daha az güncelleme almasına yol açtı. Google uygulamasının en son beta sürümüne (14.14) göre, Google uygulaması tarafından desteklenen Google Now Launcher Nisan sonunda çalışmayı durduracak.

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Hala Launcher’a sahip olan cihazlar muhtemelen günlük sürücüler olarak kullanılmıyor, bu nedenle bu değişikliğin çok az etkisi olacak. Launcher’ı gelecek nesiller için saklamak istiyorsanız, zaten pek çok yeni özellik sunmayacak olan Google uygulamasını güncellememek en iyisidir.

GNL’nin kaldırılması, biraz daha küçük bir Google uygulamasıyla sonuçlanabilir. Nexus 5X ve 6P, başlatıcıyı çalıştıran son cihazlardı ve Now on Tap özelliğine sahipti. Google, 2018’de bu cihazlara verdiği desteği sonlandırarak Google Asistan deneyinin sona erdiğinin sinyalini verdi. Launcher’ın kesin kapanış günü hala bilinmese de birkaç hafta içinde çalışmayı durduracak.