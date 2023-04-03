Huawei’nin akıllı giyilebilir cihazlarıyla telefonlarınızı eşleştirmenizi sağlayan Huawei Health uygulaması hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Huawei Health uygulaması artık Android cihazların resmi uygulama mağazası olarak kabul edilen Google Play Store üzerinden indirilemeyecek. Peki bu uygulamayı nereden indirebilirsiniz? İşte yanıtı!

İşte Huawei Health İndirmek İçin Yapabilecekleriniz!

Android akıllı telefonlarınıza Huawei Health indirmek için dışardan APK dosyası yükleme gibi yollara başvurmadan önce, bir hatırlatma yapalım. Her ne kadar Huawei bu uygulamayı Google Play Store’dan kaldırmış olsa da, Samsung cihazlarda bulunan Galaxy Store ve Apple cihazlarda bulunan App Store’dan bu uygulama hala indirilebiliyor.

Yani bir Samsung telefon kullanıyorsanız Huawei Health uygulamasını indirmek için kırk takla atmanıza gerek kalmadan uygulamayı direkt olarak Galaxy Store’dan indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Bununla beraber eğer farklı bir marka kullanıyorsanız yapmanız gerekenler değişiyor.

Eğer Huawei veya Samsung dışında bir Android cihaza sahipseniz, önce Huawei’nin kendi uygulama mağazası olan App Gallery uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı direkt tarayıcı üzerinden APK dosyası olarak da indirebilirsiniz fakat hem güvenli olması hem de uygulmanın otomatik olarak güncellenebilmesi için önce App Gallery uygulamasını, ardından App Gallery üzerinden Huawei Health uygulamasını indirmeniz daha doğru olacaktır.

Bu işlemlerden sonra Huawei Health uygulamasını gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama App Gallery’den en güncel sürümüyle indirildiği için desteklenen cihazlar listesi de güncel olacaktır. Zira Google Play Store’da bulunan uygulama uzun bir süredir güncellenmemişti ve Huawei Band 7 gibi güncel cihazlar Play Store’dan indirilen versiyonda desteklenmiyordu.

Huawei’nin App Gallery uygulaması, alternatif bir uygulama mağazası olarak karşımıza çıkıyor ve Google servislerinin desteklenmediği HarmonyOS yüklü Huawei cihazlarında bu mağaza önyüklü olarak geliyor. Bu sayede Google Play Store’a ihtiyaç kalmadan istediğiniz uygulamaları Huawei’nin geniş kataloğundan indirebiliyorsunuz. App Store ve Play Store’dan sonra App Gallery en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak nitelendiriliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei Health kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belritebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!