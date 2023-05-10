Google nisan ayında, Nearby Share Android dosya paylaşım özelliğini Windows PC‘lerle çalışacak şekilde genişlettiğini duyurdu. Ancak bu özellik yalnızca ABD’de ve diğer birkaç ülkede kullanılabiliyordu. Google, Nearby Share’i tüm dünyada kullanıcıların beğenisine sundu.

Google’ın Nearby Share için destek sayfası, özelliğin tüm dünyada kullanılabilir olduğunu belirtecek şekilde sessizce güncellendi. Şu anda özellik Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye’de kullanılmıyor.

Bu özellik hala Beta olarak etiketlenmiş durumda ve ARM işlemcili Windows PC’lerde de çalışmayacak. Ancak 64-bit işlemcili Windows 10 ve 11 PC’lerde ve Android 6.0 ya da üzeri sürümlere sahip Android cihazlarda çalışacak. İki cihaz arasında dosya paylaşımı yapabilmek için cihazların Bluetooth ve Wi-Fi desteklemesi gerekir. Ayrıca aynı ağa bağlanmalıdırlar. Ve cihazlar birbirlerine 16 fit mesafede olmalıdır.

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Akıllı telefonunuzda ve Windows PC’nizde aynı Google Hesabını kullanıyorsanız, Nearby Share ile onay almadan her cihazdan sorunsuz bir şekilde dosya aktarabilirsiniz. Windows için Nearby Share Beta sürümünü resmî web sitesinden indirebilirsiniz.

Nearby Share nedir?

AirDrop benzeri kablosuz veri aktarım aracı olarak bilinen Google Nearby Share, Türkçe ismiyle Yakın Paylaşım, milyonlarca Android telefon üzerinden internetsiz, kablosuz ve hızlı bir şekilde veri transferini mümkün kılılıyor.

Bu özellik sayesinde Bluetooth, WebRTC ve Wi-Fi protokolleri üzerinden belirli mesafelerdeki cihazlarla dosya, resim, bağlantı vb. paylaşabileceksiniz. AirDrop’ta olduğu gibi kullanıcılara seçenekler de sunulacak. Kullanıcıların hangi cihazlarla dosya transferinde bulunulacağına dair üç seçenek var: Herkes, bazı kişiler ve gizli.

Böylece bir arkadaşınıza fotoğraf, video gibi paylaşımlar yapmak istediğinizde internete ihtiyaç duymadan dosya transferini kolayca yapabileceksiniz.