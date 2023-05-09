Android’in akıllı telefon üreticileri tarafından özelleştirilmesi bazı sorunlara yol açıyor. Bu, her markanın kendi benzersiz deneyimini sunmasıyla sonuçlanıyor. Ancak bazen dediğimiz gibi sorunlara da yol açabilir. Örneğin, farklı cihazlar, arka plan hizmetlerini farklı şekillerde işler ve bu, bazı kullanıcılar için sinir bozucu olabilir. Neyse ki Google, daha tutarlı bir arka plan hizmetleri deneyimi sağlamak için Samsung ile birlikte çalışıyor.

Google ve Samsung, Android’in en sinir bozucu sorunlarından birini çözmek için güçlerini birleştiriyor: arka plan hizmetlerinin tutarsız kullanımı. Teknoloji devleri, One UI 6.0 güncellemesinden itibaren Samsung’un Galaxy cihazlarında başlayarak, Android 14’ün arka plan API’lerinin daha düzgün uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışıyor.

Aslında, arka plan hizmetleri konusu yeni değil. Akıllı telefon üreticileri, cihazlarının pil ömrünü uzatmak için belirli sistem özelliklerini uzun süredir kısıtlıyor. Bu genellikle istenmeyen uygulama davranışına ve vasatın altında bir kullanıcı deneyimine yol açar. Android 14, basitleştirilmiş arka plan işlemleri ve yeni Google Play politikaları dahil olmak üzere bu sorunları ele alan değişiklikler sunuyor.

Samsung, bu çabada Google ile ortak olan ilk şirkettir ve bu işbirliği, yaklaşan One UI 6.0 güncellemesinde açıkça görülecektir. Geliştiriciler, uygulamalarını Android 14’ü hedefleyecek şekilde güncelledikçe, genel kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileşecektir. Aslında, Google’ın arka plan işlemleri için yönergeleri vardır, ancak bunlar şu ana kadar çok etkili olmadı.

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Google’ın I/O etkinliği 10 Mayıs’ta gerçekleşiyor. Şirketin etkinlikte Android 14’ü tanıtması ve özelliklerine daha fazla ışık tutması bekleniyor. Bakalım bu güncelleme; Samsung, Xiaomi ve Vivo telefonlarına ne kadar hızlı bir şekilde gelecek? Bekleyip göreceğiz.