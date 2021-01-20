Google Mesajlar, GMS sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak

Google tarafından geliştirilen Mesajlar uygulaması, nisan ayından itibaren GMS (Google Mobil Hizmetleri) sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak. Bu değişiklikten, özellikle ABD ambargosu altında piyasaya çıkan Huawei telefonların etkileneceği belirtiliyor. Zira Huawei’nin telefonlarında Android işletim sistemi olsa da, ambargo nedeniyle GMS sertifikası bulunmadığı için teknik olarak bu cihazlar sertifikasız durumdalar.

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Android işletim sistemli telefonlardaki yerleşik mesajlaşma uygulamalarına alternatif olarak geliştirilen Google Mesajlar, RCS ve uçtan uca şifreleme gibi işlevsellik ve güvenlik odaklı özellikleri sayesinde popülaritesini son zamanlarda artırmaya başladı.

Bizzat Google tarafından geliştirildiği için gönül rahatlığıyla güvenlik endişesi olmadan telefonlarımızda kullanabildiğimiz Mesajlar’a mart ayından itibaren yeni bir değişiklik eklenecek. XDA Developers ekibinin aktardığı bilgilere göre, Google Mesajlar 31 Mart 2021’den sonra sertifikasız Android cihazlarda çalışmayı durduracak.

Sertifikasız cihazların ne olduğuyla ilgili tam olarak bilgi sahibi değilseniz, kısaca şöyle özetleyebiliriz; bazı cihazlar, Android işletim sistemiyle çalışmalarına rağmen Google Mobil Hizmetleri (GMS) lisansına sahip değiller, yani bir başka deyişle Google tarafından güvenilir olarak sınıflandırılmıyorlar. İşte Google’ın güvenilir olarak sınıflandırmadığı böyle cihazlara kısaca “sertifikasız” diyebiliyoruz.

Google Mesajlar, şimdiye kadar sertifikasız cihazlarda çalışabiliyordu

Normalde GMS sertifikalı cihazlarda Google’ın uygulamaları ön yüklü olarak geliyorken, sertifikasız cihazlarda ise Google’ın uygulamaları bulunmuyor. Fakat Google Mesajlar uygulaması, Google hesabı gerektirmediği için şimdiye kadar GMS sertifikası olmayan cihazlarda bile çalışabiliyordu. İşte 31 Mart’tan itibaren bu durum değişecek ve Google’ın Mesajlar uygulaması artık GMS sertifikasına sahip olmayan cihazlarda kullanılamayacak.

Sertifikasız cihazlara, Huawei’nin Mate 30 ve Mate 40 gibi ABD ambargosu altında piyasaya sürülen telefonlarını örnek verebiliriz. Sadece Huawei telefonlar da değil; globalde satılmamasına rağmen Çin’den getirilen ve doğal olarak GMS sertifikası olmayan telefonlar da piyasada satılmaktalar. İşte Google’ın Mesajlar uygulamasıyla ilgili aldığı karar, bu tarzdaki telefonların tamamını kapsıyor.