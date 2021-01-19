Akıllı Telefonlar
Honor Google Hizmetleri çalıştırabilecek bir telefon serisi üretiyor
2019 ortalarından beri Huawei, Amerika-Çin ticaret savaşından dolayı işlemci müzakerelerinde zorluklar yaşıyordu ve Honor markası da bundan etkileniyordu. Sonrasında ise Honor markasını satmaya karar veren Shenzhen merkezli firma, böylece firmayı kendi gelişimine bıraktı. Sonuç olarak da firma Google dahil tüm Amerikan şirketlerle daha kolay ticaret yapabilir hale geldi. Şimdi de bir Rus gazetesi olan Kommersant tarafından gelen bilgilere göre; Honor firması Google Hizmetlerini çalıştırabilecek yeni bir telefon serisi üzerinde çalışıyor.
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Şirket içerisinden gelen bilgiler Huawei ayrılığından sonra AppGallery uygulamasının mevcut Honor telefonlarda ulaşılabilir olacağı; ancak yeni cihazlarda HMS alanına kolayca erişim sağlanamayacağını ortaya çıkarmıştı.
Şu anda ise Honor yaklaşık 18 aydır Google Hizmetleri olmayan telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Bu da dolayısıyla Avrupa ve Rusya piyasalarındaki satışlarını oldukça önemli bir seviyede etkiliyor. Ki Kommersant’ın belirttiğine göre bu bölgelerde 2020 yılında Honor, Samsung’un ardından en büyük telefon firmaları arasında ikinci sırada geliyor.
Honor firmasının bir sonraki hamlesi V40 telefonları olacak. Ancak bunlar Huawei sahipliğinde üretildikleri için doğal olarak Magic UI ile gelip Google Hizmetleri barındırmayacaklar. Bu konudaki değişim ise muhtemelen Honor X11 ve Honor 40 cihazlarında görülecek. Bununla beraber firmanın yeni başlangıcına paralel olarak yeni isimlere sahip cihazlar çıkarması da ihtimaller arasında.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y20G, Helio G80 ve 5000mAh piliyle duyuruldu
Firma Y20 serisi adı altında şimdiye kadar tam beş akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunların isimleri ise Y20, Y20i, Y20s, Y20A, ve Y20 (2021) olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün ise vivo bu akıllı telefonların arasına Y20G isimli yeni bir cihaz daha ekledi.
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Vivo Y20G 6.51inç HD+ LCD özellikli ekran ile kullanıcıya sunulacak. Ekranın üst tarafında 8MP ön kamera için bir çentik bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı görebiliyoruz. Bu lensler sırasıyla 13MP ana kamera, 2MP makro ve bir diğer 2MP de derinlik sensörü modülleri olarak görülebiliyorlar.
Y20G, işlemci kısmındaki Helio G80 yonga setini 6GB RAM ve 128GB depolama ile destekliyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile gelen telefonun microSD kart girişi de depolamayı 1TB’a kadar genişletmeye izin veriyor.
Cihazın yan tarafta sunduğu parmak izi okuyucusu iddiaya göre 0.17 saniyede telefonu açabiliyor. Renk seçeneği olarak da Obsidyen Siyahı ve Sade Mavi renkleriyle gelen vivo Y20G akıllı telefonunun, 5000mAh bataryası 18W’a kadar desteği olan microUSB girişiyle şarj ediliyor.
Firmanın Hindistan Greater Noidia’da bulunan tesisinde “Hindistan’da üret” programı kapsamında geliştirilen vivo Y20G; 14.990 Rupi/205 Dolarlık fiyat etiketiyle birlikte şirketin Hindistan yerel sitesinden satışa çıkartılacak. Bunun dışında ise Amazon.in, Flipkart, Paytm, Tata Cliq ve ülkedeki diğer satış merkezlerinde de ulaşılabilir olacak. Cihazın diğer bölgelerdeki erişilebilirliği ise şimdilik bilinmezliğini sürdürüyor.
Akıllı Telefonlar
Tecno, Türkiye’ye 25 milyon dolar yatırım yapacak
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı. Şirketin akıllı telefonları İstanbul Pendik‘teki tesiste üretilecek.
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Ülkemiz son dönemde Çinli yatırımcıların oldukça dikkatini çekmeye başladı. Türkiye hem stratejik hem de uygun fiyata kaliteli iş gücü ile Avrupa’nın en avantajlı ülkelerinden birisi haline geldi. Üreticilerin de bu noktada ülkemize değer katmaya devam ettiklerini görüyoruz.
2006 yılında kurulan Hong Kong merkezli bir Çinli cep telefonu üreticisi olan Tecno, Türkiye’de pek bilindik bir marka olmasa da sektörün güçlü isimlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar gibi bir gelir elde eden şirket, Manchester City gibi popüler bir futbol takımının da global sponsoru. Söz konusu şirket şimdi de yerli üretim için ülkemize 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.
Tecno Mobile, geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıttığı Camon 16 Premier, Spark 6 ve Pova modelleriyle resmen Türkiye pazarına girmişti. Hemen ardından Türkiye’deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.
Tecno üretim planlaması için gerekli adımları atarken, ilk yerli Tecno Mart ayı içerisinde üretilmiş olacak. Bu adımla birlikte şirket, Türkiye’de ekonomiye olan güvenini ifade ederken, iş imkanı da yaratılacak ve tüketicilerin beklentilerine göre pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.
İstanbul Pendik’te olacak Tecno fabrikası, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.
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Akıllı Telefonlar
Realme C21’in Özellikleri ve Tasarımı Netleşiyor!
Realme‘nin yeni C serisi modeli Realme C21’in özellikleri netleşiyor. İşte Realme C21 hakkında bilinen tüm detaylar.
Geçtiğimiz günlerde NBTC listelerinde ortaya çıkan Realme C21 hakkında yeni bilgiler geliyor. İsminin C20 veya C21 olduğu düşünülen cihazın özellikleri, tasarımı ve fiyatı hakkında bazı gelişmeler mevcut. Gelin bu yeni bilgilere göz atalım. Bu arada modelin sıkca C21 olarak anıldığını bildirmek isterim. Biz de haberimizde C21 olarak adlandıracağız. Ancak cihazın net ismi şu anda belli değil.
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Realme C21 hakkında tüm bilinenler!
Geçtiğimiz günlerde NBTC tarafından onaylanan Realme C21, bu sefer yeni bilgiler ile karşımıza çıkıyor. Cihazın Vietnamlı bir perakende sitesi üzerinde bazı özellikleri fiyatı çıktı. Tabi bu sayede cihazın tasarımı da kesinleşti diyebiliriz.
6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel HD+ görüntü kalitesine sahip IPS LCD bir ekran ile gelecek olan C21, ön kısmında damla çentikli 5MP‘lik ön kamera taşıyor. Arka kısmında 8MP‘lik bir kamera taşıyan C21, bir Led flaşa da bu kamera grubu içerisinde yer vreiyor.
2GB Ram ve 32GB depolama ile birlikte gelen C21, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 10W hızlı şarj ile dolduran C21, mavi ve siyah renk seçenekleri ile geliyor. İşlemci olarak MediaTek Helio G35 kullanması beklenilen cihaz, Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek.
Realme C21’in fiyatı!
Yine aynı sitede fiyatını da ortaya çıkaran Realme C21, 117 Dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ancak bu fiyatta değişiklik olabilir. Cihaz tanıtıldıktan sonra daha detaylı bilgiler vereceğiz. Realme C21’in tanıtım tarihi bilinmese de cihazın yakında Asya‘da satışa sunulacağı söyleniliyor.
Realme C21 veya C20 hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Bakalım Realme’nin bu yeni modelinin ismi ne olacak? Sizce cihazın ismi C21 mi yoksa C20 mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
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Forumdan Son Mesajlar
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Kojiro H., 2 gün önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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