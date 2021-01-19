Honor Google Hizmetleri çalıştırabilecek bir telefon serisi üretiyor

Firma Y20 serisi adı altında şimdiye kadar tam beş akıllı telefon piyasaya sürdü. Bunların isimleri ise Y20, Y20i, Y20s, Y20A, ve Y20 (2021) olarak karşımıza çıkıyordu. Bugün ise vivo bu akıllı telefonların arasına Y20G isimli yeni bir cihaz daha ekledi.

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Vivo Y20G 6.51inç HD+ LCD özellikli ekran ile kullanıcıya sunulacak. Ekranın üst tarafında 8MP ön kamera için bir çentik bulunuyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı görebiliyoruz. Bu lensler sırasıyla 13MP ana kamera, 2MP makro ve bir diğer 2MP de derinlik sensörü modülleri olarak görülebiliyorlar.

Y20G, işlemci kısmındaki Helio G80 yonga setini 6GB RAM ve 128GB depolama ile destekliyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 ile gelen telefonun microSD kart girişi de depolamayı 1TB’a kadar genişletmeye izin veriyor.

Cihazın yan tarafta sunduğu parmak izi okuyucusu iddiaya göre 0.17 saniyede telefonu açabiliyor. Renk seçeneği olarak da Obsidyen Siyahı ve Sade Mavi renkleriyle gelen vivo Y20G akıllı telefonunun, 5000mAh bataryası 18W’a kadar desteği olan microUSB girişiyle şarj ediliyor.

Firmanın Hindistan Greater Noidia’da bulunan tesisinde “Hindistan’da üret” programı kapsamında geliştirilen vivo Y20G; 14.990 Rupi/205 Dolarlık fiyat etiketiyle birlikte şirketin Hindistan yerel sitesinden satışa çıkartılacak. Bunun dışında ise Amazon.in, Flipkart, Paytm, Tata Cliq ve ülkedeki diğer satış merkezlerinde de ulaşılabilir olacak. Cihazın diğer bölgelerdeki erişilebilirliği ise şimdilik bilinmezliğini sürdürüyor.