Google Meet görüşmeleri herkes için daha da güvenli hale geliyor

Google Workspace takımı Google Meet uygulamasının temel özelliklerinde bazı değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin arasında görüşmelere dışarıdan katılanların bilgilerini korumak için yapılan ayarlamalar yer alıyor.

Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine göz atabilirsiniz.

reklam

Uygulama geliştiricilerinin söylediğine göre böylelikle görüşme yöneticilerinin aramaları yönetme imkanı çok daha kolaylaşacak. Aynı zamanda dışarıdan görüşmelere katılan kişilerin gizlilikleri de daha güvenli hale geldi. İlgili paylaşımda düşülen nota göre de geliştiriciler bunu katılımcı bilgilerini saklayan araçları geliştirerek yapmış durumda.

Harici katılımcı bilgilerini korumak için Google, bir süredir Google Meet katılımcı tanımlayıcısına güncellemeler getiriyor. Buna göre her türlü katılımcının e-posta ve cihaz kullanıcı adı açık bir şekilde uygulamada gösteriliyor. Ancak harici görüşmelerdeki harici katılımcılar için bu bilgilerin bir kısmının artık gizlenmesi yoluna gidiliyor.

Aynı şekilde bir organizasyon içerisindeki kurucunun e-postası görülebilecekken; harici bir görüşme ayarlayan kişilerin mailleri gizli olacak. Benzer şekilde organizasyon içi katılımcıların ülke, bölge ve IP adresleri Google Meet üzerinde açık bir şekilde görülürken; harici katılımcılar için bu tip bilgiler yer almayacak. Bu durum o kişilerin bir organizasyona bağlı olup olmaması durumunda da değişmeyecek.

Kademe kademe dağıtılmaya başlanan değişiklikler, Mart ayının başından itibaren de bütün yeni görüşmeler için yönetici kişilerin varsayılan olarak erişiminde olacak.