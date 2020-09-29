Gmail kullanıcıları, Google Meet’i bir süre daha sınırsız kullanabilecek

Google, video konferans platformu Meet’i her geçen gün yeni özellikler ekleyerek büyütmeye devam ediyor. COVID-19 salgınının başlangıç döneminde, Google Meet’in premium özelliklerini ücretsiz olarak sunmaya başlayan Google, 30 Eylül tarihi itibarıyla ücretsiz kullanıcılara günlük 60 dakikalık video konferans limiti getireceğini duyurmuştu. Şirket, Gmail hesabı ile Google Meet’i kullanan kullanıcıların sınırsız video konferans deneyimini gelecek yıla kadar uzatacağını açıkladı.

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Gmail kullanıcıları için yeni tarih: 31 Mart 2021

Mart ayı başında açıklama yapan şirket, Google Meet’in premium özelliklerinin G Suite müşterileri için ücretsiz olarak sunulacağını açıklamıştı. Şirket, nisan ayında normal kullanıcılar için de Google Meet’i ücretsiz hale getirmiş ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar herhangi bir sınırlama getirmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştu.

Şirketin bu süreyi uzatmayacağı düşünülüyordu fakat gelen yeni haberler durumun değiştiğini gösterir nitelikte. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Gmail kullanıcılarının Google Meet’i bir süre daha limitsiz bir şekilde kullanabileceği belirtildi.

Google konu ile ilgili açıklama yaptı

“Tatil sezonuna yaklaşırken, Meet kullanıcılarının önümüzdeki aylarda da iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmaya devam etmek istiyoruz. Taahhüdümüzün bir nişanesi olarak, Gmail hesapları üzerinden kullanılan ücretsiz sürümde, 31 Mart 2021 tarihine kadar sınırsız Meet görüşmeleri yapmaya devam edebileceksiniz.”

Şirketin 31 Mart 2021 tarihinden sonra nasıl bir tavır alacağı merak konusu.