Google Meet, Android ve iOS’da gürültü kesme özelliği geliştiyor

Google Meet, Android ve iOS’ta mobil cihazlar için masaüstünde yapılabilen gürültü engelleme özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, Meet’i akıllı telefonda kullanmayı tercih eden gürültülü bir ortamda evden çalışanlar için oldukça faydalı.

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Ses azaltma özelliği nasıl çalışıyor?

PC sürümünde olduğu gibi, gürültü azaltma da konuşma gibi gelmeyen sesleri filtreliyor. Bu, yazı yazmak, inşaat gürültüsü veya bir kapıyı kapatmak gibi seslerden kurtulunacağı anlamına geliyor, ancak özellik TV’den gelen sesleri veya odada konuşan diğer kişileri engelleyemiyor. Özellik varsayılan olarak kapalı halde, bu nedenle kullanmak istiyorsanız ses azaltmayı aktif hale getirmeniz gerek. Google, görüşmeniz esasında konuşma temelli değilse, örneğin; müzik aleti çalmak üzerine ise, ses kısma özelliğini kapatmanızı tavsiye ediyor.

Yeni özellik, Google’ın ana rakibi Zoom’a ayak uydurmak için yaptığı bir dizi büyük değişikliğin bir parçası. Masaüstüne kısa süre önce düşük ışık modu, döşemeli düzenler, arka planlar ve arka plan bulanıklığı eklendi. G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education kullanıcıları önümüzdeki günlerde mobil cihazlarda gürültü engelleme özelliğine sahip olacak, ancak G Suite Basic, G Suite Business ve G Suite for Education dahil diğer sürümler için geçerli olmayacak.